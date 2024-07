"Hay un hecho de corrupción en un gobierno del Partido Nacional": el encendido discurso de Heber contra Caram y Dos Santos

"Es una vergüenza la acción de esta diputada y el intendente. Es vergonzoso para el honor y el orgullo del Partido Nacional", expresó el senador blanco.

Luis Alberto Heber, senador del Partido Nacional, utilizó el discurso que brindó este lunes en ocasión del acto por el nacimiento del caudillo blanco Luis Alberto de Herrera, para criticar con dureza a Pablo Caram y Valentina Dos Santos, dirigentes nacionalistas de Artigas condenados la semana pasada por el caso de las horas extra irregulares en la intendencia norteña.

A Caram -actual intendente artiguense- y su sobrina Dos Santos -hasta hace algunos días diputada- "no los queremos en el Partido Nacional", dijo este lunes Heber. A unos metros lo escuchaba Álvaro Delgado, candidato a la Presidencia por el Partido Nacional y cercano -hasta el momento en que se desató el escándalo- tanto a Caram como a Dos Santos. Unos minutos antes del discurso del exministro del Interior, Delgado anunció en rueda de prensa que le había pedido a Caram que renunciara a la intendencia y que no se presentara a diputado en las elecciones de octubre, algo que estaba en los planes del hasta ahora jefe comunal.

"Es una verdadera vergüenza la acción del intendente y de esta diputada. Es vergonzoso para el honor y el orgullo del Partido Nacional", comenzó Heber, que reconoció se trataba de un 22 de julio (fecha habitual de homenaje a Herrera) "diferente", por la "amargura e indignación" que generó este caso.

El senador remarcó que los involucrados admitieron su culpabilidad al aceptar el juicio abreviado en acuerdo con la Fiscalía. "Hubo confesiones donde se confesaron culpables. No minimicemos que era por horas extra. La corrupción es corrupción y no importa su dimensión, es corrupción y si se admite que se estaba en conocimiento de esta situación y no se actuó, se es culpable", manifestó.

Además, el líder del Herrerismo consideró que es el primer caso de corrupción que se confirma en el actual periodo de gobierno. "De los hechos que han tratado de engrandecer en esta administración del Partido Nacional, no hay un solo hecho de acto del gobierno de corrupción. Salvo este. Que se podrá decir que no es del gobierno nacional, pero no es excusa. Hay un hecho de corrupción en un gobierno del Partido Nacional en el gobierno de Artigas," cerró.