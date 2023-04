"He decidido volver porque disfruto mucho este contacto": Fossati reapareció en Twitter tras alejarse por la "mala energía" que le llegaba

Pido perdón a todos aquellos que me enviaron tan lindos mensajes y no respondí", expresó quien fuese fiscal del denominado caso Astesiano hasta mediados de marzo.

La fiscal Gabriela Fossati volvió a Twitter en la tarde de este sábado luego de haberse ausentado de esta red social por un mes. "Suspendí la cuenta para alejarme la mala energía que me llegaba desde la 'manada' acosadora", explicó quien fuese fiscal del denominado caso Astesiano hasta mediados de marzo.

"He decidido volver porque disfruto mucho este contacto. Pido perdón a todos aquellos que me enviaron tan lindos mensajes y no respondí", expresó Fossati.

Después de un mes de ausencia, en que suspendí la cuenta para alejarme la mala energía que me llegaba desde la "manada" acosadora, he decidido volver porque disfruto mucho este contacto.

Pido perdón a todos aquellos que me enviaron tan lindos mensajes y no respondí. Buen sábado! — Gabriela Fossati (@Gaby_marigaf) April 15, 2023

Luego de varias polémicas y una fuerte discusión con su colega Fernando Romano, que concluyó en una denuncia por violencia de género de Fossati contra éste, el fiscal de Corte, Juan Gómez, decidió apartarla del caso Astesiano.

"Las resoluciones que adoptamos son en nombre de la mayor transparencia que podamos imprimir a la actividad de la institución", dijo Gómez, y adujo "situaciones notorias ocurridas en los últimos tiempos" a la hora de explicar su decisión.

"¿Por qué esa resolución? Es de publico conocimiento los múltiples planteos de la doctora Fossati manifestando hostigamiento, inseguridad y presiones diversas", añadió.

Tras conocerse esta resolución, legisladores oficialistas criticaron la resolución del fiscal de Corte. "La cultura de la cancelación en Fiscalía", escribió el senador nacionalista Sebastián da Silva en Twitter y agregó: "Vale todo con tal de encubrir a dirigentes de izquierda".

Otro que se expidió por redes sociales fue el diputado colorado Gustavo Zubía y aseguró que "no es una decisión correcta". "Cuando Fossati pidió el traslado por tener el caso Astesiano y el turno no se lo dieron", recordó Zubía y agregó: "Ahora mucho menos recargada y por presiones externas la quitan del caso".