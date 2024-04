Hubo 163 ocupaciones en lo que va de este gobierno, el 75% de ellas dentro del sector público, dijo Mieres

En todos los casos se desocupó como habilita la LUC y sin incidentes, señaló el ministro Mieres.

En lo que va de este gobierno hubo en total 163 ocupaciones, el 75% de ellas dentro del sector público, en particular en centros de estudio, indicó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.

El jerarca aclaró que antes de la Ley de Urgente Consideración (LUC) ya existía una normativa para el desalojo de ocupaciones en organismos público mediante un decreto del gobierno de José Mujica del año 2010, que establecía el desalojo inmediato en oficinas del Estado. Lo que cambió tras la aprobación de la LUC fue que también se pudiera proceder en caso de privados.

"Hubo un poco más de 160 ocupaciones en todo lo que va este período de gobierno. La gran mayoría son del sector público, solo 34 fueron ocupaciones en empresas privadas, que es el cambio que hizo la LUC, el resto ya venía de antes. Durante los gobiernos del Frente Amplio estaban prohibidas las ocupaciones de los organismos públicos y cuando existían se desalojaban; nosotros hicimos lo mismo", apuntó.

Mieres especificó que la gran mayoría de las ocupaciones en el sector publico se concentraron en centros de estudio en el marco de reclamos en contra de la transformación educativa. De hecho, fueron más de 50 entre liceos, escuelas de UTU y centros de formación docente.

El ministro especificó que el cambio que introdujo la LUC se aplica en particular a los privados. "Son las que se puede atribuir a la LUC, el resto hubiera sido igual", agregó.

Por último, destacó que las instancias de desalojo fueron sin incidentes. "No hubo circunstancias extraordinarias. Yo diría que más allá de las críticas y protestas de los gremios sindicales, se ha instalado algo que es razonable, que las medidas de huelga y ocupación no pueden impedir el derecho al trabajo de los demás trabajadores que no quieren hacer el paro, ni tampoco impedir el acceso a las instalaciones de quienes la gestionan", subrayó.