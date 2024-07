Incertidumbre en Artigas: se espera renuncia de Caram, Dos Santos podría cometer delito si asume y cómo es la tumultuosa línea de sucesión

El dirigente blanco había anunciado que renunciaría este viernes, pero aún no se ha concretado.

El viernes 19 de julio era el día marcado para el traspaso de mando en Artigas. El intendente blanco Pablo Caram, que preside el departamento desde julio de 2015, renunciaría para dedicarse a la campaña electoral y buscar ser electo diputado. En su lugar, asumiría Valentina Dos Santos. La secretaria general de Caram durante su primer mandato renunció a su banca en Diputados el lunes para asumir en la comuna.

Pero en el correr de la semana tanto Caram como Dos Santos fueron condenados por la Justicia y cumplirán su pena con trabajo comunitario por su papel en el pago de horas extra irregulares.

Llegó el viernes 19 de julio y aún no se sabe qué pasará con la intendencia.

Según el constitucionalista Ruben Correa Freitas, ni Caram ni Dos Santos pueden liderar la intendencia por haber sido condenados a una pena de prisión (14 meses en el caso del primero, seis meses en el caso de la segunda), más allá que no cumplirán la pena en reclusión efectiva.

"No importa que no vayan a la cárcel, no tiene nada que ver. Si está suspendida la ciudadanía no pueden asumir ningún cargo público. (Si Dos Santos asume) estaría cometiendo un delito, usurpación de función pública", aseguró Correa Freitas en entrevista con el programa Desayunos Informales. Es el mismo delito por el que fue condenada el miércoles, lo que podría llevarla a una condena de prisión efectiva.

Pero el panorama no se despejaría aún si ambos desisten de quedar como intendentes. Quien fue elegido como segundo en la línea sucesoria de Caram en las elecciones de setiembre de 2020, detrás de Dos Santos, es Augusto Rodríguez. Abogado, periodista y maestro, Rodríguez murió de un infarto en diciembre de 2022 mientras hablaba en la Junta Departamental.

En tercer lugar está Elita Volpi, que ya ha asumido durante este gobierno cuando Caram se ausenta. Tampoco está exenta de inconvenientes: la escribana fue indagada meses atrás en una causa judicial que terminó con condena para una vidente que estafó por US$ 20 millones a una millonaria brasileña.

El cuarto suplente de Caram es Mario Predebón, productor arrocero del departamento.