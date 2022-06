Incumplimiento de elecciones y números "adulterados": qué plantearon los hinchas de Villa Española que hicieron la denuncia

Uno de los que firmó el documento elevado el año pasado, argumentó por qué decidieron presentar la denuncia y aseguró que el club no es un lugar para realizar manifestaciones políticas.

El año pasado un grupo de cinco socios del Club Social y Deportivo Villa Española firmaron un documento para notificar al Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que no se estaba cumpliendo con los estatutos, según contó a Telemundo uno de ellos, Matías Costa.

De acuerdo a Costa, antes de que el MEC decidiera intervenir el club, se le dio aviso a las autoridades para que pudieran encaminar la situación y cumplir con los reclamos de los socios. "Tenemos derecho de lo que estamos pidiendo, porque no se está cumpliendo", apuntó.

¿Qué es lo que reclaman? Según Costa, hay una serie de instancias que no se llevaron adelante a pesar de que están establecidas en los estatutos. La primera falta, "y más grave", es la no convocatoria a elecciones desde el 2019, aseguró. "Ellos se basan en la pandemia, pero en el 2021 se hicieron asambleas. ¿Dónde está establecido que no se pueda hacer elecciones en la pandemia? Todos los clubes lo han hecho", acusó.

Otro de los puntos en cuestión es el balance contable que hizo la institución. Según la versión del hincha, cuando se presentó este documento le faltaba una hoja y nunca se pudo revisar. Además, una integrante de la juveniles de Villa Española afirmó que esos números "estaban adulterados", según Costa. La situación fue reconocida por el presidente del club, Miguel Romero, en una asamblea, dijo. Esta última prueba también fue adjuntada al MEC, dado que hay un escrito de esa asamblea avalado por un escribano.

Por último, Costa habló de las manifestaciones políticas: "Yo quiero aclarar que soy del Frente Amplio (FA), lo voto y estoy de acuerdo con la mayoría de cosas, pero estoy de acuerdo en hacerlo fuera del ámbito social del club", enfatizó. Agregó que "un jugador que se saca una remera y que diga 'NO a la LUC' no es social, es político".

Lo mismo opinó sobre la causa de desaparecidos durante la dictadura: "Todos estamos de acuerdo, lo que sí está mal es que se use la camiseta del club para eso".

A su vez, en cuanto al manejo de las redes sociales, Costa dijo que se "toma del pelo" a algunos socios. "Están las pruebas riéndose y hablándole mal a otros socios", agregó.