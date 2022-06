"Nada de esto tiene que ver con la política": las explicaciones de Da Silveira tras la intervención del MEC al club Villa Española

Luego de algunas reacciones, el ministro de Educación y Cultura publicó en Twitter una seria de explicaciones de por qué la cartera tomó esa decisión.

El pasado jueves se supo que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) dispuso una intervención en el Club Social y Deportivo Villa Española a raíz de una denuncia presentada por un grupo de socios en noviembre de 2021. Los puntos, entre otros, que se reclaman son manifestaciones políticas y apartamientos estatutarios.

Horas después de conocida la noticia, el ministro de esa cartera, Pablo da Silveira, publicó en su cuenta de Twitter una serie de explicaciones acerca de por qué la secretaría de Estado tomó esa medida. "La opereta que algunos están montando en torno a la intervención de Villa Española es vergonzosa", comenzó el posteo y sobre el final también afirmó que "nada de esto tiene que ver con la política".

Según el ministro, al ser el club una sociedad civil es el MEC quien tiene que controlar que el estatuto con el que funciona se cumpla. "El MEC lo aprueba y es el encargado de velar por su cumplimiento", agregó el ministro.

La opereta que algunos están montando en torno a la intervención de Villa Española es vergonzosa. Aquí van los hechos (sigue). — Pablo da Silveira (@pdasilve) June 24, 2022

Indicó que la cartera nunca interviene por sí sola, sino que tiene que haber una denuncia previa por parte de alguno de los miembros. Esto, en líneas generales, sucede cuando se entiende que no se están cumpliendo con los estatutos. Según Da Silveira, ante el reclamo por parte de un grupo de hinchas de Villa Española, el MEC está "obligado a actuar". "No se evalúan conflictos internos, ni intenciones, ni orientaciones políticas. Solo se verifica si se está cumpliendo el estatuto o no", agregó.

De acuerdo a Da Silveira se registraron numerosos incumplimientos, que van desde no hacer elecciones hasta la ausencia de una comisión fiscal en funciones. "El MEC inició un procedimiento habitual y concluyó que efectivamente había irregularidades", dijo y sentenció que "solo la ignorancia o la mala fe pueden explicar algunas reacciones".