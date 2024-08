Intendente de Canelones presentó denuncia por amenaza de grupo de militares tras su propuesta de que Batallón 14 pase a manos de Inddhh

"Le decimos a todos los zurdos corruptos de la Intendencia de Canelones y a los políticos profesionales, que no vamos a ceder ni un palmo del BATALLÓN DE PARACAIDISTAS 14, si quieren guerra la van a tener y esta vez no tomamos prisioneros", dice el grupo "Patria o muerte".

El intendente de Canelones, Marcelo Metediera, presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía de Toledo por amenazas, difamaciones e injurias contra una organización de militares autodenominado "Grupo Patria o Muerte - Bando militar N° 21 cuartel en Purificación".

La comuna canaria reacciona así a un comunicado del grupo que fue difundido por el medio Caras y Caretas el 2 de agosto en que se critica a Metediera por su propuesta de que el Batallón 14 -donde la semana pasada se volvieron a encontrar restos humanos- deje de estar en manos de las Fuerzas Armadas.

"Le decimos a todos los zurdos corruptos de la Intendencia de Canelones y a los políticos profesionales, que no vamos a ceder ni un palmo del BATALLÓN DE PARACAIDISTAS 14, si quieren guerra la van a tener y esta vez no tomamos prisioneros", dice el comunicado.

En esa comunicación, también se asegura que los restos óseos fueron "plantados" en el lugar gracias a la "facilidad que les dio el cobarde de Gerardo Fregossi (excomandante en jefe del Ejército), que mandó a sacar las cámaras que vigilaban a esos zurdos".

"Desde acá apoyamos totalmente las palabras de nuestro camarada el CORONEL GUSTAVO “POCHO” VOLONTE y este Zurdo Errandonea le decimos que cobarde es el y todos los de la Federación Anarquista del Uruguay (FAU) , la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y los del PVP, que tiraban por la espalda, por que nunca le dieron los huevos para enfrentarse al Ejército; que todavía sueñan, tiemblan y se cagan con el recuerdo del ruido del sable Comandante de Guardia , cuando recorría los calabozos", dice otro fragmento de la carta difundida, según el citado medio, a través de redes sociales.

La comuna da cuenta de la carta a la Justicia para que "tome conocimiento de la situación e inicie los procedimientos judiciales correspondientes que salvaguarden la integridad de la Intendencia y sus representantes".

"La Intendencia no admitirá ninguna acción que implique un riesgo para la democracia y el pleno funcionamiento del Estado de Derecho, capital fundamental con el que cuenta hoy no solo la población del departamento de Canelones, sino de todo el Uruguay", respondió la comuna en otro comunicado.

El jueves pasado Metediera dijo que "se tendrá que analizar si este predio (Batallón 14) no tiene que pasar a otro tipo de situación cautelar para que se pueda trabajar con tranquilidad". "Simplemente no sé si no tendría que este predio pertenecer a las Fuerzas Armadas o ya directamente tendría que pasar a la Institución Nacional de Derechos Humanos para tener la total libertad de trabajar", dijo Metediera a la prensa en la puerta del predio.