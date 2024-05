Inundaciones en Brasil: Paganini dijo que Uruguay ofreció "más recursos" que están a disposición del "país hermano"

El estado más golpeado es Rio Grande do Sul, donde se han reportado 100 muertos, 128 desaparecidos y 372 heridos, de acuerdo con las cifras oficiales.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, informó que junto con su par de Defensa, Armando Castaingdebat, han estado monitoreando "muy de cerca" la situación que enfrenta el sur de Brasil, azotado por las inundaciones.

El estado más golpeado es Rio Grande do Sul, donde se han reportado hasta el momento 100 muertos, 128 desaparecidos y 372 heridos, de acuerdo con las cifras oficiales.

"Lo que se ofreció enseguida fue el aporte de un helicóptero, que ya está realizando tareas de salvamento y de traslado en Río Grande Do Sul desde hace unos días y hemos ofrecido más recursos que tiene nuestra Fuerza Aérea y nuestras Fuerzas Armadas en general, que están a disposición de Brasil si los necesita", señaló Paganini.

El canciller aseguró que "por supuesto" supone "un esfuerzo de solidaridad que el Uruguay quiere hacer con un país hermano", y añadió: "Estamos a lo que allí se disponga". Paganini dijo que hay uruguayos viviendo en Río Grande do Sul, que están siendo atendidas por el consulado y que "hay situaciones específicas reportadas".

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva subrayó este miércoles en su cuenta de X que en este estado brasileño "está operando un helicóptero prestado por el país amigo". Y subrayó: "Brasil agradece a Uruguay su ayuda y pronta asistencia".

Espalhe a verdade. O governo brasileiro não recusou a oferta de ajuda do Uruguai para as operações no Rio Grande do Sul. Um helicóptero emprestado pelo país amigo está em operação no estado. O Brasil é grato ao Uruguai pela ajuda e pronto auxílio. pic.twitter.com/IbszTqbRW2

