"Ir a quejarse a la OIT es un paso muy fuerte": Mieres consideró "injusto" el reclamo internacional del Pit-Cnt por las licencias médicas

El exministro de Trabajo y precandidato presidencial por el Partido Independiente, Pablo Mieres, consideró “injusto” el reclamo contra el Estado uruguayo presentado por el Pit-Cnt ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el nuevo régimen de licencias médicas de los funcionarios públicos.

En un documento de 30 páginas, la central sindical planteó que el cambio en el régimen constituye una “violación a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, así como a la negociación colectiva y la protección del salario”.

Desde el Pit-Cnt entienden que “los actos emitidos por el Poder Ejecutivo y la Asamblea General” incumplen varios convenios establecidos en el organismo internacional. También incumplen los artículos 8, 44 y 54 de la Constitución de la República.

El sistema fue modificado por la Rendición de Cuentas en el año 2022, y entró en vigencia el pasado 1° de abril para los trabajadores del Poder Ejecutivo, con algunas excepciones. Entre otras cosas, estableció un tope de nueve días de licencia médica al año pagos, no acumulables para cubrir las inasistencias justificadas por enfermedad o accidente.

Consultado este sábado al respecto, Mieres dijo que lo actuado por el Pit-Cnt lo “sorprendió” y que le parece “injusto”.

“Nosotros lo que hicimos fue modificar un régimen de certificaciones médicas que para el sector público era muy diferente del sector privado, que incluso no incentivaba evitar un abuso porque no había ningún costo. Cuando en el sector privado si una persona se certifica los tres primeros días no cobra y los siguiente cobra el 70%; mientras que en el sector público, no había ningún tipo de afectación. Ahora la lógica es que los trabajadores públicos mantienen un régimen un poco mejor que los privados, porque van a tener un banco de nueve días por año donde si esos tres días ocurren los pueden cobrar igual, y después cobran el 75% del sueldo”, dijo, y apuntó: “Creo que es un régimen razonable y justo, que en ningún caso viola derechos de los trabajadores”.

En esa línea, Mieres indicó que se puede “entender” que el Pit-Cnt no estuviese de acuerdo con el cambio; sin embargo, consideró que presentar un reclamo ante un organismo internacional como la OIT es un “paso muy fuerte”.

“Ir a quejarse a la OIT es un paso muy fuerte, y la verdad nos parece que no está en línea con la realidad, no hay una afectación que amerite una queja”, afirmó.