Jerarcas de la Intendencia de Paysandú donarán el 10% de sus sueldos de este mes para ayudar en reparación de daños por el temporal

Diez días después de los fuertes vientos que azotaron Paysandú, todavía se siguen sumando denuncias de los daños que provocó el fenómeno.

Los jerarcas de la Intendencia sanducera donarán el 10% de sus sueldos de este mes para ayudar a cubrir los gastos.

El intendente y los directores harán el aporte a un fondo departamental. Todavía se trabaja en Paysandú para reparar los daños de la corriente descendente que en la mañana del lunes 11 de julio generó vientos de por lo menos 120 km por hora.

“Generamos un plan de austeridad en lo que tiene que ver con actividades que la Intendencia usualmente desarrolla y que hoy no son esenciales. Hoy todos los recursos de la Intendencia tienen que estar volcados a la Intendencia, a lo que nos dejó este verdadero desastre, que es como haber borrado una ciudad de 5.000 habitantes del mapa. Todo lo no prioritario lo dejamos en stand by y nos concentramos en esto”, dijo el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

El relevamiento aún no ha terminado. En el primer momento se recibieron más de 1.100 denuncias de damnificados, pero siguen llegando y ya son más de 1.600.

En tanto, 250 familias han recibido materiales, que se van entregando priorizando los casos más urgentes.