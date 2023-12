La Grande de Fin de Año fue para el 38.597: se comercializó en forma electrónica, se vendió entero y en Montevideo

El premio mayor se vendió en un local de cobranza dentro de un supermercado.

Un clásico de cada diciembre se sorteó en la noche de este viernes, cuando la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas llevó adelante una nueva edición de La Grande de Fin de Año.

El número ganador del premio mayor, US$ 4.000.000, fue el 38.597. Se comercializó en forma electrónica y se vendió entero, es decir, los 20 vigésimos.

El número fue comprado en Montevideo. En concreto, se vendió en Agraciada y Valentín Gómez, en una agencia dentro de un supermercado. En total, se repartieron 12.00 premios y US$ 9.000.000.

Este año Loterías y Quinielas decidió cambiar el nombre de "El Gordo de Fin de Año" a "La Grande de Fin de Año". Sobre este punto, su director explicó: "Nosotros que somos de acá de la casa de toda la vida llamamos siempre indistintamente 'La grande' y 'El Gordo'".

"Sustancialmente no nos detuvimos en lo que podía generar a la gente el rechazo o no de este nombre. Por eso, seguramente este año lo vamos a utilizar, no sabemos qué vamos a hacer en el futuro", dijo.