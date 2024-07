La ironía de Lacalle tras polémica por decisión de Orsi de no ir a actividades: "Cuando no iba a un examen es porque me había rifado las bolillas"

El Frente Amplio decidió días atrás bajar al candidato de varias actividades en las que iba a participar por entender que si va su candidato y también todos los de la coalición queda “desequilibrado".

Aunque sin mencionarlo directamente, el presidente Luis Lacalle Pou se metió este martes en la polémica en torno a la decisión del candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi de no ir a actividades con los cuatro candidatos de la coalición.

El mandatario cerró la oratoria en la actividad de la Unión de Exportadores en el Club de Golf por el "Día del Exportador" y elogió a quienes lo precedieron en el habla, Álvaro Delgado (Partido Nacional), Andrés Ojeda (Partido Colorado), Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y Pablo Mieres (Partido Independiente): "Felicito a los expositores. Que propongan que hay muchas cosas para hacer, mucho para mejorar. Pobre sociedad el día que cree que plantó e hizo todo. Eso empieza con dirigentes políticos que se creen tan autosuficientes que después de él no hay nada para hacer".

Antes de dejar el atril, sumó "la del estribo": "Yo no fui de los mejores estudiantes. Cuando no iba a un examen y me hacía la rata, es porque me había rifado casi todas las bolillas".

Orsi no asistió al evento.

El Frente Amplio decidió días atrás bajar al candidato de varias actividades en las que iba a participar por entender que si va su candidato y también todos los de la coalición queda “desequilibrado".

"Si ellos ya definieron que van a ir en coalición, si ya definieron que el problema en Uruguay es tratar de que el Frente Amplio no llegue creo que es cantado que si son cuatro candidatos y uno del otro lado no tiene mucho sentido o por lo menos queda bastante desequilibrado", opinó el jueves.

“Si quieren la presencia del Frente Amplio, tienen que elegir cuál miembro de la coalición de gobierno los va a representar. Esto no es excluir a nadie, pueden elegir en todas a Ojeda, a Delgado, a Mieres, a Manini, o pueden alternar. (...) El Frente Amplio representa más o menos a la mitad de la sociedad uruguaya, y la coalición sumada representa un poco menos de la mitad, por lo que sería lo lógico que fuera uno de cada lado. Esto no es bloquear a nadie ni objetar la presencia de uno. ¿Es lógico un cuatro contra uno? No”, sumó el presidente del partido, Fernando Pereira.