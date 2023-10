"La Justicia se ha pronunciado, no es un día fácil, es un día muy triste", dijo Lacalle sobre Penadés, y ratificó en el cargo a Heber

"En ese momento no había elementos de prueba", dijo consultado por su defensa inicial, meses atrás, de Penadés.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este miércoles que ratifica en el cargo al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al tiempo que manifestó "tristeza" por la imputación de Gustavo Penadés, imputado y en prisión preventiva por 22 delitos relacionados a abuso sexual de menores.

La noticia se conoce un día después de la imputación del hasta hoy senador del Partido Nacional. "La Justicia se ha pronunciado, no es un día fácil, es un día muy triste", dijo Lacalle Pou sobre este tema en rueda de prensa en Torre Ejecutiva.

Lacalle sobre Penadés: “Es un día muy triste. No es la persona que uno conoció, obviamente hubo una mentira”. Sobre las críticas por su respaldo inicial: "En ese momento no había pruebas, testimonios, testigos. No puedo decir 'no lo dije', pero la situación ha cambiado” pic.twitter.com/MIQY0TgL8Q — Telemundo (@TelemundoUY) October 11, 2023

"De confirmarse en una sentencia esta situación, que es un persona que la conozco, obviamente habría una mentira al respecto cuando uno pregunta y le dicen una respuesta que no se adecúa", sostuvo.

El mandatario dijo que es una situación de "vulnerabilidad de menores" y, por lo tanto, "es un tema serio y grave en lo institucional, en lo que hace a los delitos cometidos". En este sentido, expresó: "En lo personal podrán imaginarse que no es un día fácil".

"En ese momento no había elementos de prueba", dijo consultado por su defensa inicial, meses atrás, de Penadés. Asimismo, detalló que en los últimos meses no ha hablado con el legislador, sino con su hermana.

Consultado por las críticas que recibió por sus primeras declaraciones sobre el tema, cuando afirmó que hacía 30 años que conocía a Penadés y "sería un mal amigo" si no le creía, respondió: "Yo creo que hay mucha hipocresía en esto, capaz hubieran preferido que yo les mienta. En ese momento no había elementos de prueba ni testimonios, testigos".

Y, en este sentido, enfatizó: "Una persona que uno conoce hace 30 años... Lo que dije en su momento, no puedo decir no lo dije. Simplemente que la situación ha cambiado. Por eso, gran parte de la tristeza ante la aparente confirmación de estos hechos".

La fiscal del caso, Alicia Ghione, dijo tras la audiencia en la noche del martes que se había detenido al director del exComcar por su presunta colaboración con Penadés. "Se podrán imaginar que apenas surgió esto estamos en contacto con el ministro del Interior (Luis Alberto Heber)", señaló.

"Dos cosas, primero: ¿Quién hace la investigación para dar con esta acción de un policía? La hace la Policía", subrayó. "O sea que la Policía lejos de encubrir, de mirar para el costado, hace una investigación y le aporta como auxiliar de la Justicia justamente estos elementos para que se pueda saber lo que existía", añadió.

Lacalle respaldó a Heber luego del pedido de renuncia del FA. "La propia Policía hace la investigación para dar con esta acción de un Policía. Lejos de encubrir, hace la investigación”, dijo. “No me extraña que el FA actúe de esta manera. Pensé que tenían otros límites”, cerró. pic.twitter.com/KlyvtD3Hqs — Telemundo (@TelemundoUY) October 11, 2023

"Lamentablemente no me extraña", dijo sobre el pedido de renuncia de Heber que hizo el Frente Amplio (FA). "Ante esta situación tan difícil, tan aberrante, que la conclusión sea el pedido de renuncia de un ministro, la verdad que no me extraña. Obviamente no aporta mucho", consideró.