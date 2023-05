Lacalle: "Si mañana la Justicia se expresa en contrario" a lo que me dijo Penadés, "tiene razón la Justicia"

"Por supuesto que si la Justicia mañana expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco de 30 años, se generan varios efectos. Primero, que tiene la razón la Justicia", dijo el mandatario.

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este jueves a la situación judicial del senador (actualmente en licencia) del Partido Nacional Gustavo Penadés, denunciado por al menos cinco personas por casos de abuso sexual de menores.

"Quiero explicar y sostener lo que dije en aquel momento en off", comenzó el mandatario, refiriéndose a su primer declaración sobre el tema, que hizo el 30 de marzo fuera de cámaras ante los periodistas presentes de forma "coloquial", según dijo.

Lacalle dijo en que "hace 30 años que lo conoce" a Penadés y que, en contraposición no "tiene trato" ni "conoce" a la primera denunciante, la militante blanca Romina Celeste.

"Si viene un amigo de ustedes, una persona que conocen hace 30 años, y les dice: 'mirá que yo no fui, no hice nada'. Me mira a los ojos y me dice: 'yo no fui, no hice nada, no es cierto'. ¿A quién le cree cualquiera? Sería un mal amigo si no le creo, no sería amigo, no tendría confianza", argumentó sobre su postura en ese momento.

El 30 de marzo el mandatario contó fuera de cámaras que había llamado a Penadés por teléfono para aclarar los hechos. Penadés le dijo que son mentiras -postura que mantiene hasta este momento- y Lacalle expresó que en base a eso, la trayectoria política, y el relacionamiento personal le creía al legislador.

Sin embargo, aclaró: "Ahora, ¿está sujeto a prueba en contrario? Por supuesto. De hecho, hay denuncias en la Justicia. Y por supuesto que si la Justicia mañana se expresa en contrario a lo que me dijo una persona que conozco de 30 años, se generan varios efectos. Primero, que tiene la razón la Justicia. Segundo, los efectos personales, que como todavía la Justicia no falló no puedo adelantar una conclusión al respecto".