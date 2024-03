"La libertad está para usarla": Pereira dijo no estar preocupado por eventuales manifestaciones de rechazo al retorno a la banca de Olmos

El presidente de la fuerza política señaló no estar preocupado por eventuales manifestaciones de rechazo al retorno de Olmos a su banca y agregó que “la libertad está para usarla”.

“El Frente Amplio (FA) tenía que resolver lo que resolvió”, dijo Fernando Pereira sobre la resolución del tribunal de conducta política por el caso Gustavo Olmos – Martina Casás. El presidente de la fuerza política señaló no estar preocupado por eventuales manifestaciones de rechazo al retorno de Olmos a su banca y agregó que “la libertad está para usarla”.

Con la confirmación del retorno a la banca de Olmos, el presidente del Pereira fue consultado por reparos que genera la resolución en la interna partidaria. "El Frente Amplio tenía que resolver lo que resolvió, si lo que se había denunciado en el tribunal de conducta política encontraba o no pruebas fehacientes. No se encontró, ahora la decisión no es del Frente Amplio, es de Fuerza Renovadora y de Marea Frenteamplista, de forma tal que lo que ellos resuelvan será la decisión que se asuma", respondió.

El presidente del FA respaldó el trabajo de la presidenta de la Comisión de Género y Feminismo ante trascendidos de prensa sobre cuestionamientos a su proceder por la denuncia de Casás, así como el manejo del tema. "Puede haber muchos puntos de vista. Yo lo que no voy a discutir nunca son con fuentes de diarios, contra eso me niego. Si es contra una persona en particular, por supuesto, si es contra un compañero por supuesto podemos tener puntos de vista", indicó.

"Patricia González cuenta con el apoyo de la presidencia en su totalidad. Ha hecho una actuación a nivel de la organización del género y el feminismo dentro del FA fantástica, que ha ayudado no solo a nuclear mejor y en mayor cantidad mujeres frenteamplistas y a la izquierda feminista sino que ha logrado instaurar una serie de políticas que van a ser superadoras del proceso que ya veníamos encaminando", subrayó. "Puede haber desavenencias, puede haber diferencias, pero lo que no hay dudas que Patricia cuenta con todo el apoyo del Frente Amplio", agregó.

Pereira dijo no estar preocupado por eventuales manifestaciones de rechazo al retorno a la banca de Olmos. "Me parece que la libertad está para usarla, yo muchas veces me manifesté por una cosa o por otra. El Frente Amplio tiene un organismo, que es el tribunal de conducta política, a ese organismo nos sometemos todo y luego lo aprueban por 4/5 de los votos 200 miembros de un plenario electos por 13.200 personas", enfatizó.

"Entonces, lo que no se puede decir es que no hay representatividad. Hay una enorme representatividad, luego como todo fallo puede ser discutible o puede ser cuestionado", cerró.