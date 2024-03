"Nunca hubo una relación" y "no hubo acoso ni laboral ni sexual", dijo Olmos sobre la denuncia de Casás y confirmó que vuelve a su banca

“Han sido meses difíciles, es una situación absolutamente desagradable", apuntó el diputado frenteamplista.

El diputado frenteamplista Gustavo Olmos rompió este lunes el silencio tras la denuncia por acoso laboral y sexual que le realizó su suplente, Martina Casás, y a pocos días de que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio (FA) dictaminase que "no encontró elementos" de acoso por parte del legislador titular hacia la denunciante. “Estoy convencido de que no cometí ninguna de las cosas de las que se me acusa”, dijo.

En los últimos días, el Plenario del FA respaldó el dictamen del Tribunal de Conducta Política, que tras la denuncia de Casás a Olmos no encontró elementos para probar acoso. No obstante, el órgano partidario consideró no tener todas las herramientas necesarias y se reserva la posibilidad de reconsiderar la decisión si surgen nuevos elementos de las investigaciones judicial y laboral. En diciembre pasado la diputada suplente Casás denunció al titular de la banca, Olmos, por acoso sexual y laboral. El caso se dirime ahora en la Justicia y en el Ministerio de Trabajo.

“Han sido meses difíciles, es una situación absolutamente desagradable. He optado por no hablar, porque eso es lo que establece la ley, que ante este tipo de denuncias hay que proteger a la persona que está denunciando. Mi sector y yo hemos sido respetuosos de los procesos y de los procesos dentro del Frente Amplio”, afirmó este lunes Olmos en entrevista con Telemundo.

Consultado sobre si esperaba que el fallo del Tribunal de Conducta Política fuese como se dio, Olmos afirmó que sí porque estaba convencido de su inocencia. “Yo esperaba que el fallo del Tribunal de Conducta Política fuera así porque estoy convencido de que no cometí ninguna de las cosas de las que se me acusa. Realmente lo tomé con alivio, en la medida de que de alguna manera se van cerrando etapas”, dijo.

En ese sentido, el legislador consideró que debe “respetarse” el proceso que hizo el Tribunal de Conducta Política y su fallo: “Las discusiones políticas son absolutamente legítimas, no lo cuestiono. Creo que debemos respaldar fuertemente la institucionalidad del Frente Amplio, si nos damos un mecanismo para dirimir los conflictos, con un protocolo, lo que hay que hacer es que el Tribunal de Conducta Política trabaje y después acatar lo que resuelve”.

Según trascendió en diferentes instancias, parte de los elementos con los que contó el Tribunal de Conducta Política del FA para analizar el caso fue una serie de chats entre el legislador titular y su suplente. En ese sentido, Olmos señaló que él presentó “todo el intercambio” que había mantenido con Casás y que, a su juicio, esos mensajes demuestran que no existía ninguna relación por fuera de lo laboral.

“No es cierto la versión de que esos chats intentaban demostrar que había una relación consensuada, nunca hubo una relación. En realidad, lo que intentaban demostrar era que no era cierta la versión que se estaba difundiendo por parte de la denunciante. En cuanto al sesgo de los chats, yo presenté chats diciendo ‘mirá acá y acá’, pero además presenté todo el intercambio que había tenido con la denunciante, y le dije al tribunal que le pidieran lo mismo a ella para asegurarse de que yo no había borrado nada. El propio fallo dice que cuando se los pidieron, la denunciante dijo que no los iba a presentar. Si hubiera habido algo fuera de contexto, tuvo la posibilidad de mostrarlo y no lo hizo. Yo presenté todo el intercambio y la otra parte no lo hizo”, afirmó.

¿Por qué cree que Casás lo denunció? “Fue una denuncia que puede estar basada en lo que la suplente sintió. Cada uno puede sentir lo que quiera, interpretar distinto los mismos hechos. El fallo del tribunal es concluyente en tanto no hubo acoso ni laboral ni sexual, y yo confío en que la Justicia laboral, si llegase a haber un reclamo, como Fiscalía van a resolver en el mismo sentido”, respondió.

Finalmente, Olmos adelantó que regresará a su banca en la Cámara de Diputados luego de Semana de Turismo. “Vuelvo con la expectativa de trabajar sobre temas más relevantes sobre este que me ha tenido ocupado cuatro meses”, apuntó.