La "recomendación" es la "intervención sin desplazamiento de autoridades" del Casmu, dijo Lacalle Pou

Todavía "falta el estudio de algunos documentos" para comunicar oficialmente esta decisión.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este viernes que la "recomendación" es la "intervención sin desplazamiento de autoridades" del Casmu. En rueda de prensa durante una visita al departamento de Tacuarembó, agregó que todavía "falta el estudio de algunos documentos" para comunicar oficialmente esta decisión.

Además, ya se redactó un proyecto de ley para "que se establezca una garantía que puede dar paso a la necesidad de liquidez económica" que necesita la mutualista.

Días atrás Lacalle Pou se reunió con las ministras de Salud Pública, Karina Rando, y de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, para analizar la situación de la mutualista. En ese momento se comunicó que el presidente se tomaría 48 horas para comunicar qué había definido respecto a la mutualista, que atraviesa duro momento financiero.

"El fin en sí mismo es que siga en funcionamiento, para los usuarios y además que se sostengan las fuentes de trabajo, esa es la visión, con esta asistencia que se va a hacer por parte de los uruguayos", agregó el mandatario este viernes.

🔴Crisis en Casmu: Lacalle Pou adelantó que la “recomendación” es intervenir la mutualista sin desplazamiento de autoridades. “Todavía falta el estudio de algunos documentos”, matizó. pic.twitter.com/yjSFUNoEqf — Telemundo (@TelemundoUY) July 26, 2024

Más temprano este viernes el presidente de la institución médica, Raúl Rodríguez, había dicho que no veía "mérito" para intervenir la mutualista. "El Casmu está cumpliendo con todas sus obligaciones. No hay ninguna observación del MSP a la atención a los usuarios, tenemos dificultades financieras, no económicas, los balances son positivos. Ayer pagamos BPS y estamos pagando en tiempo y forma los salarios. Así que no sabemos por qué podría plantearse la situación", dijo previo a conocerse los dichos de Lacalle Pou.

Diez días atrás el Casmu había entregado su plan de reestructura al MSP. Se trata de un requisito que establece la ley a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Iamc) para acceder a un fideicomiso; en el caso de la mutualista de US$ 56 millones.

A principio de julio las autoridades habían alertado al Casmu que tenía diez días para tratar de revertir la "situación de desequilibrio económico-financiero" que tenía. Si no lo conseguía, el MSP estudiaría intervenir la mutualista.