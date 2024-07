Presidente del Casmu consideró que "no hay mérito" para una intervención del gobierno: "Estamos a la espera de lo que el presidente pueda decir"

Raúl Rodríguez reconoció que ha habido una "corrida" de socios, alertados por la situación financiera de la institución.

El presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, consideró que "no hay mérito" para que el gobierno resuelva intervenir la mutualista, pese a que reconoció que la mutualista tiene "dificultades financieras".

"Estamos a la espera de la resolución de Presidencia y del Ministerio de Salud Pública. No hemos tenido ninguna novedad en este tiempo. Hace 15 días de la última reunión. Estamos a la espera de lo que el presidente pueda decir", dijo Rodríguez en rueda de prensa. Se espera que en las próximas horas el gobierno defina la postura al respecto de la crisis en la mutualista, que puede ir desde ser garantía para un fideicomiso millonario a la intervención de la institución.

Consultado sobre la posible intervención, Rodríguez respondió: "Pensamos que no hay mérito para eso. El Casmu está cumpliendo con todas sus obligaciones. No hay ninguna observación del MSP a la atención a los usuarios, tenemos dificultades financieras, no económicas, los balances son positivos. Ayer pagamos BPS y estamos pagando en tiempo y forma los salarios. Así que no sabemos por qué podría plantearse la situación".

El presidente de la junta directiva reconoció que en las últimas semanas se ha generado una "corrida" de usuarios, alertada por la crisis de la mutualista. "Eso ha pasado, nos ha generado un problema. Habíamos revertido la caída de socios. En los últimos dos meses habíamos ganado socios y este mes vamos a perder. Mucha gente que se podía afiliar no ha optado (por hacerlo) y algunos han tenido un poco de miedo y se han ido de la institución", lamentó.

En las últimas horas se conoció que la directiva del Banco República (BROU) había aprobado un préstamo para la mutualista con los votos de los representantes del Frente Amplio, Partido Colorado y Cabildo Abierto y la oposición de los directores del Partido Nacional. "Tenemos buena relación con el BROU. Se hizo un adelanto de un crédito aprobado. Estamos al día con los créditos del BROU y todos los créditos. (Lo votado) es algo común, normal", comentó Rodríguez.