Lacalle aseguró que el MEC no seguirá los protocolos del MSP: "No queremos tener políticas que puedan discriminar"

El mandatario explicó que lo divulgado por el MSP es una "recomendación", dado que para ser protocolo debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo.

El presidente Luis Lacalle Pou habló sobre los protocolos del Ministerio de Salud Pública (MSP), que indican cuarentena solo para los niños no vacunados en caso de haber un brote en el centro educativo. Esta medida, que fue catalogada como discriminatoria por algunos, "es una recomendación" explicó el mandatario. Dijo que para considerarse "protocolo" debe tener el aval del Poder Ejecutivo.

De esta forma, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) puede o no seguir las medidas planteadas por la autoridad sanitaria. Según el jerarca, la decisión del MEC será "sensiblemente distinta a la recomendación del MSP".

Adelantó que mantuvo una conversación con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, en la que le comunicó que "van a tomar la decisión de seguir en el camino que venían trabajando aún mediando esta recomendación". Lo mismo le manifestó el presidente del Codicen, Robert Silva.

"No queremos tener políticas que puedan discriminar y entre cosas estamos a pocos días de empezar (las clases)", agregó Lacalle Pou. El jerarca de Educación declaró en la misma línea: “Personalmente es una decisión que no me gustaría tomar. Estamos conversando para encontrar caminos y que no sea necesario”.

Fuentes indicaron a Telemundo que desde la cartera de Salud no se harían cambios en esta recomendación.

Pablo Cayota, exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), fue uno de los que criticó la decisión del MSP. "Un despropósito discriminar a niños y adolescentes por su estado vacunal. Además la gestión sanitaria escolar se volverá complejísima y se provocarán daños importantes pues habrán muchas cuarentenas. Permitan de una vez que niños y adolescentes recuperen su vida plena.Basta", escribió en su cuenta de Twitter.

El pediatra e infectólogo Gustavo Giachetto también criticó la medida tomada por la cartera sanitaria. “Se estableció que no se iba a discriminar por estado vacunal. Cualquier conducta que establezca diferencias, es una discriminación. Los niños no son grupos de riesgo”, dijo en entrevista con Telemundo este jueves.

En tanto, el pediatra Sebastián González-Dambrauskas se expresó en igual sentido en la misma red social: "CONTRADICCIONES en un mismo día Esto no dará MAS PRESENCIALIDAD sino MENOS y no saca el foco en COVID sino que lo vuelve a colocar ahí. Pero SOLO PARA NIÑOS Ojalá lo reviertan cuanto antes".