MSP descarta modificar protocolo que indica cuarentena en caso de brote solo para niños no vacunados o con una dosis

El Ministerio de Salud Pública (MSP) no evalúa realizar modificaciones al nuevo protocolo anunciado este miércoles, que implica que los escolares y liceales con la pauta vacunal completa no realicen cuarentena en caso de que surja un brote de Covid-19 en el centro educativo, pero que sí se confinen los niños y adolescentes que tienen una dosis o ninguna.

Tras el anuncio de la cartera, varias voces criticaron que esta medida es discriminatoria para aquellos no inmunizados contra el coronavirus.

Fuentes del MSP indicaron a Telemundo que los técnicos de la cartera explicarán el porqué de la medida más en profundidad, para defender por qué es necesaria, pero descartaron dar marcha atrás con lo anunciado.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, dijo este jueves consultado al respecto que era contrario a lo comunicado ayer por el MSP.

“Personalmente es una decisión que no me gustaría tomar. Estamos conversando para encontrar caminos y que no sea necesario”, agregó el jerarca.

Pablo Cayota, exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), fue uno de los que criticó la decisión del MSP. "Un despropósito discriminar a niños y adolescentes por su estado vacunal. Además la gestión sanitaria escolar se volverá complejísima y se provocarán daños importantes pues habrán muchas cuarentenas. Permitan de una vez que niños y adolescentes recuperen su vida plena.Basta", escribió en su cuenta de Twitter.

En tanto, el pediatra Sebastián González-Dambrauskas se expresó en igual sentido en la misma red social: "CONTRADICCIONES en un mismo día Esto no dará MAS PRESENCIALIDAD sino MENOS y no saca el foco en COVID sino que lo vuelve a colocar ahí. Pero SOLO PARA NIÑOS Ojalá lo reviertan cuanto antes".