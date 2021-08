Lacalle Pou: “A mi me gustan los gobiernos populares, el populismo es otra cosa. Y mientras más al centro, mejor”

"Hay que pelear mucho para llegar y hay que entender que en algún momento la alternancia va a venir y serenamente que le toque a otro y lo haga", dijo el mandatario.

El presidente Luis Lacalle Pou brindó una entrevista al periódico La Tercera de Chile que fue publicada este domingo y donde habló de grietas, ideologías y populismo.

Consultado si Uruguay era un país de centro, Lacalle respondió: “No me cabe la menor duda: lo es. No es porque yo lo diga. En estudios de opinión pública, la franja más grande se considera de centro. Hay hasta un estereotipo”.

Sobre los movimientos ideológicos en la región, donde varios países cambian gobiernos de derecha a izquierda y viceversa, el mandatario indicó que “los giros son naturales”.

“No me basaría en un análisis de izquierda, derecha o centro. Pero podríamos separar claramente a los gobiernos con sesgos populistas, que no tienen un signo de derecha o izquierda. El daño que se realiza es a través del populismo. A mí me gustan los gobiernos populares, el populismo es otra cosa. Y mientras más al centro, mejor”, declaró.

Interrogado sobre países populistas, Lacalle mencionó a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Grietas

Consultado si en Uruguay había grieta luego del cambio de gobierno, Lacalle recordó que en campaña repetía que no se iba a “cambiar una mitad por la otra”.

“Esto está casi en nuestro ADN nacional. Nuestros partidos políticos, los partidos fundacionales de Uruguay, son los más viejos del mundo, de acción ininterrumpida salvo en las dictaduras, cuando se militó clandestinamente. Hubo revoluciones, acuerdos, desacuerdos, distanciamientos, gobiernos de coalición, luchas en conjunto contra las dictaduras. Y esas discusiones, por más acaloradas, nunca permitieron que llegara sangre al río. Creo que la propia población nacional, que vive con pasión la política, no nos permitiría nunca a los políticos generar una brecha o una grieta. En estos tiempos de redes, eso hay que cuidarlo mucho más, porque el estímulo-respuesta no se hace esperar. En los tiempos que corren es deber del gobierno, la oposición y las fuerzas vivas mantener una discusión fuerte y firme, pero civilizada”, expresó.

Más adelante, agregó que “en los partidos políticos de gobierno y de la oposición, la grieta de enemistar a la sociedad no es una práctica constante”.

¿Candidato 2029?

Al final de la entrevista, Lacalle fue interrogado sobre una posible candidatura presidencial en 2029. Tal como ha respondido en más de una ocasión, Lacalle dijo: “Si un país evoluciona, en 2029 yo debería ser viejo”.

“Espero que la política y que el partido que yo represento tengan candidatos más aggiornados y que yo me pueda dedicar a ayudar y a servir desde la militancia a mi partido y a mi país”.

Además, reiteró la importancia del cambio de signo político: “A no olvidarse de la alternancia: hay que pelear mucho para llegar y hay que entender que en algún momento la alternancia va a venir y serenamente que le toque a otro y lo haga”.