Lacalle Pou: "Me parece más que oportuna la renuncia del jefe de Policía" de Cerro Largo

El presidente estuvo en la inauguración de luminaria del Estadio Centenario junto a autoridades de Conmebol

El presidente, Luis Lacalle Pou, estuvo en la inauguración de la nueva luminaria del Estadio Centenario en donde también se hicieron presentes autoridades de Conmebol. Entre los temas de los que habló el mandatario, destacó que le "parece más que oportuna la renuncia del jefe de Policía" de Cerro Largo, José Adán Olivera.

Agregó que la investigación de Asuntos Internos del Ministerio del Interior sigue en curso, para establecer si hay más efectivos que hayan cometido actos de currupción. En ese sentido, Lacalle explicó que no puede dar mayores datos porque podría entorpecer el proceso. Hizo hincapié que, en este contexto, "la renuncia es lo más esperable".

El presidente, Lacalle Pou, llegó al lugar. Mencionó que "hay mucho nene para ese trompo" en referencia a las aspiraciones de que Uruguay sea sede para el mundial 2030. También dijo que los operadores turísticos "están muy contentos y emocionados" por la llegada de brasileños. pic.twitter.com/rW7ODJbyEx — Telemundo (@TelemundoUY) November 18, 2021

"Mucho nene para ese trompo"

Las refacciones en el Estadio Centenario para las finales de la Sudamericana y Libertadores, ilusionan al gobierno y a las autoridades del fútbol local para que el país sea sede del mundial 2030. Sobre esto, Lacalle Pou, dijo que "hay mucho nene para ese trompo".

Agregó que "Uruguay está haciendo su trabajo" y se deberá tener claro cuánto hay que invertir para una copa del mundo además de cuánto deja como rédito económico. En la opinión de Lacalle Pou, lo más conveniente sería poder ser sede con otros países de la región, aunque le bajó el perfil y dijo que "lo mejor es hablar estos temas tranquilamente".

Elecciones BPS

El presidente también se refirió al tema de la obligatoriedad de las elecciones del Banco de Prevensión Social (BPS). Afirmó que está de acuerdo con que el sufragio nacional sea obligatorio, pero sobre este tipo de elecciones "habría que ver la incidencia que tiene, la concurrencia y lo importante que puede ser o no la representatividad".

"Tiendo a creer que la obligatoriedad en este tipo de elecciones no sería lo lógico, pero no me corresponde a mí", aseguró.

Casinos y juego online

En las últimas horas, el Poder Ejecutivo envió un proyecto al Parlamento para que los casinos privados y del Estado puedan estar habilitados para ofertar el juego online. Lacalle Pou argumentó que la decisión se da porque es una tendencia a nivel mundial y "nos parece lógico que se pueda establecer".

Ante la pregunta de si esto podría destrancar la situación del Hotel San Rafel en Punta del Este, donde el grupo Cipriani prevé realizar una inversión millonaria, el jerarca uruguayo dijo que "ojalá" que pase. "Creo que es una inversión importante para el país. Ojalá que pase", dijo.