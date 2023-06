Lacalle respaldó a autoridades de Interior y dijo sobre críticas del FA: "A veces hay que mirar un poco por el espejo retrovisor"

Consultado sobre si se necesitan más recursos para combatir a la delincuencia, el mandatario dijo que para él son "suficientes".

El presidente Luis Lacalle Pou respaldó este viernes a las autoridades del Ministerio del Interior, pero añadió que no hay conformidad con las cifras de los delitos. Además, el mandatario se refirió a las críticas en materia de seguridad pública de dirigentes del Frente Amplio: "Me da ganas de hacer una crítica política, pero no puedo, pero me parece que a veces hay que mirar un poco por el espejo retrovisor a ver qué se hizo".

En rueda de prensa durante una visita al departamento de Flores, Lacalle Pou dijo -tras el asesinato el lunes pasado del gerente del supermercado Ta-Ta de Parque Rodó- que todas las muertes duelen por igual y que "nunca" recurrirá a argumentar que un crimen fue un "ajuste de cuentas" o producto del narcotráfico.

Dijo, en esta línea, que en la mañana de este viernes miró las cifras de homicidios de mayos pasados. En 2019 fueron 36, en 2022 49 y este año, 23, enumeró. "No estamos conformes", planteó, pero "los números fríos dicen eso".

Consultado sobre si se necesitan más recursos para combatir a la delincuencia, el mandatario dijo que para él son "suficientes". "Se está invirtiendo en tecnología, se están llevando cámaras a distintas partes del país", comentó, pero agregó: "Hay algunas cosas para mejorar siempre". Sobre esto, indicó: "Tengo intención de juntarme con las autoridades y todos los comisarios de todas las seccionales de Montevideo, quiero estar más al tanto del patrullaje, del despliegue policial".

Ante la pregunta de si respalda a las autoridades del Ministerio del Interior -el ministro Luis Alberto Heber será interpelado por el Frente Amplio en la Cámara de Diputados por el incremento de los asesinatos- el jefe de Estado respondió: "Por supuesto, se están haciendo las cosas bien".