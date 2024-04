"Nosotros defendemos el ahorro de los trabajadores y su futuro": Raffo ve "con mucha preocupación" plebiscito por seguridad social

La dirigente nacionalista sostuvo que la ley vigente permitía a todos "asegurar su jubilación" y ahora eso "está en duda".

La precandidata nacionalista Laura Raffo, ve "con mucha preocupación" la propuesta que se plebiscitará sobre el sistema jubilatorio.

En su primera reacción tras la entrega de las firmas del Pit-Cnt en el Parlamento, Raffo apuntó que tiene "mucha preocupación porque es un plebiscito que pone en riesgo los ahorros de una vida entera de los trabajadores".

A su vez, comentó que la ley vigente permitía a todos "asegurar su jubilación" y ahora eso "está en duda".

"Es un enorme peligro puesto que quienes quieren derogar la reforma, así como las bases programáticas de todo el Frente Amplio que apoyan tanto a (Carolina) Cosse como a (Yamandú) Orsi, dicen que no quieren el ahorro lucrativo, no quieren las AFAPs y no quieren que los uruguayos, a medida que ahorran y se les descuenta de su sueldo, generen intereses para después recuperar ese dinero y poder vivir su retiro en paz", apuntó.

"Es muy peligroso y muy riesgoso. Nosotros defendemos el ahorro de los trabajadores y defendemos su futuro", remarcó la precandidata.