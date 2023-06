"El que le cree a los números de Heber es más creyente que yo que creo en Dios", dijo Pereira sobre las cifras de homicidios

Pereira insistió con el concepto de que “la gente está decepcionada” porque “le hablaron de que se acababa el recreo y entre muertes dudosas y homicidios el año pasado hubo récord y este año va en la misma escala ascendente”.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se sumó este sábado a las críticas al gobierno que realizó la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por la gestión en materia de seguridad.

Tras el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) de este sábado, Pereira afirmó en rueda de prensa que en esa instancia se analizó “la coyuntura y las enormes decepciones que tiene buena parte de la población uruguaya con la acción del gobierno”.

“Cuando uno mira lo que hacen en seguridad, en OSE, con algunas de las empresas públicas, el dedo como forma de hacer política… uno dice que esto está entre impericia y clientelismo. Hay además una decisión de política económica que es favorecer a un sector de la sociedad en detrimento de las grandes mayorías”, afirmó.

En esa misma línea, Pereira insistió con el concepto de que “la gente está decepcionada” porque “le hablaron de que se acababa el recreo y entre muertes dudosas y homicidios el año pasado hubo récord y este año va en la misma escala ascendente”.

“(El ministro Luis Alberto) Heber le llevó un plan a Lacalle hace más de un año, y como consecuencia aumentaron los homicidios. Creo que llegó el momento de que el ministro dé un paso al costado”, afirmó Pereira, y aclaró que eso no es algo que pida el Frente Amplio, “pero cuando hay un fracaso de este tamaño, muchas veces los ministros tienen que evaluar si no es el momento de salir y si no se requiere una política de seguridad pública con más garantías y mayor diálogo”.

En tanto, Pereira también fue consultado sobre la defensa que hizo el propio Heber sobre su gestión y la valoración que hizo sobre las cifras de delitos recientes. "Hasta ahora los datos no indican eso (un crecimiento), por el contrario, indican que vienen en descenso, pero tampoco podemos afirmarlo para decir que esto es una tendencia o es simplemente una situación coyuntural de un mes a otro", apuntó en rueda de prensa esta semana, cuando se le preguntó por cómo preparaba la interpelación que le hará el Frente Amplio en Diputados.

Sobre ello, Pereira apuntó: “El que le cree a los números de Heber es más creyente que yo que creo en Dios, y el nivel de creencia mía es enorme”. “Cuando hablás con la gente, perciben que hay problemas de seguridad enormes. Esto no es una sensación térmica”, afirmó, y sumó una autocrítica: “Nosotros también en su momento en el gobierno subestimamos esto, y nos costó caro, porque es un problema de convivencia. Hay que intentar resolver las causas, pero luego también mejorar las condiciones en las que tenemos a la gente privada de libertad. Los datos de Heber se contraponen a lo que la gente siente y lo que se vive en los barrios. Lejos de que las carteras haya vuelto a los barrios, lo que volvió es un enorme temor por la seguridad”.

“Tal vez este tema deba ser política de Estado. Este gobierno ya lleva tres años de fracaso”, agregó.