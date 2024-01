"Le conviene mirarse un poco más al espejo": Cosse apuntó contra el gobierno tras críticas de Delgado al FA y llamó a no meterse "en el show"

"Vamos a hablar de propuestas, de los problemas, de las soluciones y no meternos en la política tipo show, a la cual yo por más que me provoquen no voy a entrar", aseguró la precandidata.

La intendenta de Montevideo y precandidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, apuntó contra Álvaro Delgado tras asegurar que la oposición no tiene liderazgos. "Será que a Delgado también le falta rumbo para encontrar a los líderes", afirmó este miércoles en rueda de prensa.

Cosse enfatizó que el gobierno "tiene una falta de rumbo asombrosa" y dijo que "le conviene mirarse un poco más al espejo". En este sentido, llamó a "corregir las cosas del ahora".

"Además esto no tendría que ser una provocación constante de un partido a otro ni de un dirigente político a otro; la gente está con muchos problemas", sentenció. Para la precandidata es importante "reforzar" la política porque "es una de las columnas más importantes de la democracia y porque al final del día es donde se resuelven cosas que impactan en la vida cotidiana de las personas".

Por eso, Cosse pidió: "Vamos a hablar de propuestas, de los problemas, de las soluciones y no meternos en la política tipo show, a la cual yo por más que me provoquen no voy a entrar".

A su vez, apuntó que el precandidato nacionalista "tiene una gran responsabilidad, integra un gobierno que no tiene rumbo con gente con graves problemas en el Uruguay".

Cosse también fue consultada por los dichos de Delgado acerca de que el FA y, en particular, sus sectores "radicales" se habían negado a todo incluso en la pandemia. "No me molesta porque a mí ya nada me sorprende porque la falta de rumbo es tan ubicua que la encuentro en todos lados", cerró.