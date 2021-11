Lema: "La caída del convenio con Cuba nos va a permitir fortalecer el servicio" en el Cenatt

El ministro de Desarrollo Social contó que la adjudicación de estas prestaciones se retrasó por la pandemia de Covid-19, debido a la falta de presencialidad, pero aseguró que en 2022 la cartera se pondrá a punto con la entrega

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, aseguró que desde que rescindió el contrato con el gobierno de Cuba, el Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas (Cenatt) no se vio afectado y se verá favorecido.

"El servicio no se ve afectado. De hecho, la caída del convenio con Cuba nos va a permitir fortalecer el servicio. Estamos ya en un proceso de llamados en el que las técnicas las van a desarrollar personas que están en nuestro país, y eso no solamente nos va a permitir que no seamos dependientes de un solo país, sino que además también se va a formar la carrera en diferentes universidades", afirmó Lema este lunes en rueda de prensa en el lanzamiento de la Semana de la Discapacidad, que comenzó este lunes.

Lema contó que la adjudicación de estas prestaciones se retrasó por la pandemia de Covid-19, debido a la falta de presencialidad, pero aseguró que en 2022 la cartera se pondrá a punto con la entrega. Aseguró que esto será posible a partir de la llegada de dos contenedores con insumos, además de la compra de prótesis, sillas de rueda, entre otras.

Lema aseguró que la Universidad Claeh tiene interés en desarrollar esta carrera y está formando la unidad docente "para que se enseñe la técnica con mayor profundidad".

Además, aseguró que dos departamentos presentaron propuestas para ofrecer un servicio complementario al del Cenatt, que opere como una "primera línea" de contención del tratamiento. En principio reunirían las condiciones para implementarlas, pero el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) está analizándolas.

A su vez, Lema aseguró que ya se abrieron cupos para contratar a personal que viva en Uruguay.

El gobierno de Luis Lacalle Pou rescindió el contrato con Cuba en agosto de este año, según informó El País, por incumplimiento de lo acordado. El Mides señalaba que la dotación de médicos era menor a la pautada. Por eso hizo un reclamo el 15 de julio ante la Embajada de Cuba en Uruguay, pidiéndole que implementara cambios en los siguientes 30 días. Los diplomáticos no respondieron en consecuencia, según el gobierno uruguayo, que posteriormente cesó el contrato.

El Cenatt es un organismo que permite acceder a ayudas técnicas y tecnológicas (sillas de ruedas, bastones, audífonos, entre otras) para personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.