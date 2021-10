Lima criticó a directora del FA en INAU que dio cifras de pobreza infantil en Salto: "De repente donde está no la entrevista ni Charoná"

"Me parece que no recibe un sueldo pago por los uruguayos para transmitir las percepciones", agregó Lima.

El 5 de octubre la directora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) del Frente Amplio, Natalia Argenzio, había compartido en su cuenta de Twitter una publicación en la que hizo referencia a una reunión que mantuvo con el director de Desarrollo Social y el Secretario General de la Intendencia de Salto. "Preocupados por el aumento de pobreza infantil allí (44%) e intercambiando sobre proyecto de inclusión ciudadana para jóvenes", escribió.

Este miércoles el intendente salteño Andrés Lima se refirió a esa cifra aportada por la directora del INAU: "Me tomé el trabajo de buscar información oficial en el Mides, por INAU, en el INE y no encontré ninguna referencia que diga que en Salto el 44% de los niños y adolescentes están por debajo de la línea de pobreza".

"Quiero saber de dónde sale esa información. Si es una percepción que tiene quien expresó ese dato me parece que no recibe un sueldo pago por los uruguayos para transmitir las percepciones que tiene, si no que ese lugar de responsabilidad es para transmitir información objetiva", afirmó Lima.

"Es muy sencillo ir al departamento de Salto, porque de repente donde está no la entrevista ni Charoná, venir a Salto y aprovechar que está reunida con la intendencia, que hay prensa, manejar ese tipo de información. Es irresponsable", aseguró el intendente.

"Hasta el día de hoy no he encontrado en ninguna de las instituciones que conforman el Estado nacional esa información. No me gusta que se maneje información que no es cierta", consideró.