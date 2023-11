"Los ministerios no actuaron con claridad y generaron artificialmente una situación de conflicto donde no debió haber", dijo Sanguinetti

El expresidente aseguró que no está en duda la legalidad de la entrega del pasaporte.

El expresidente y actual secretario del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, analizó este domingo en rueda de prensa la crisis en el gobierno derivada del denominado "caso Marset" y que terminó con la renuncia de dos ministros.

"En el terreno político esto se ha resuelto con la renuncia de los involucrados. Es lo que pedía la oposición, de modo que desde ese punto de vista no pueden reclamar", comenzó Sanguinetti.

Si bien dijo que el partido se manifestará tras reunirse el lunes, dijo que hay varios puntos a tener en cuenta, como que no está en duda la legalidad de la entrega del pasaporte

Pese a ello, dijo que el conflicto político se da por contradicciones entre el Ministerio del Interior y la Cancillería.

Consideró que las pérdidas de ministros generan un sacrificio para el gobierno pero fue la manera de descomprimir la situación.

Asimismo, opinó que el asesor del presidente, Roberto Lafluf, lo que hizo fue tratar que los subsecretarios armonizaran posiciones.

Si bien reiteró que no hubo ilegalidad de los ministros, justificó las renuncias: "Los ministerios no actuaron con claridad, actuaron con discrepancias. No armonizaron sus posiciones de un modo adecuado y generaron artificialmente una situación de conflicto donde no debió haberlo. No se quería ocultar un hecho que partía de un hecho lícito. La situación política se genera por eso, por discrepancias dentro del gobierno de los actores en sus respectivas posiciones sobre lo que habían hecho o no habían hecho".