Maciel dijo que no hizo "nada mal" y preguntó: "¿Soy tarado por no ocultar que me había comunicado con Carolina Ache?"

Luis Alberto Heber (exministro del Interior) y Guillermo Maciel (exsubsecretario de esa cartera) brindaron este lunes una declaración luego de que el pasado sábado el presidente Luis Lacalle Pou anunciara sus renuncias en el marco del denominado caso Marset.

Además de las renuncias de la cúpula de Interior, el mandatario anunció una tercera: la de uno de sus asesores más cercanos, Roberto Lafluf. Esto se suma a otra salida del gabinete, la del hasta el pasado miércoles canciller Francisco Bustillo, quien renunció a su cargo luego que ese día se conocieran una serie de extractos de llamadas entre él y Carolina Ache. En un tramo de esas conversaciones, Bustillo le sugirió a quien entonces ocupaba la subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores que "perdiera" su celular para así no entregar los mensajes que había tenido con Maciel a fines de 2021 sobre la peligrosidad de Marset.

Maciel inició la instancia este lunes leyendo una declaración. Adelantó que no aceptaría preguntas de los periodistas. Agradeció a Lacalle Pou y habló del "honor y placer" de haber trabajado con el fallecido Jorge Larrañaga y luego con Heber. "Estoy con la conciencia tranquila", dijo, y afirmó: "No hice nada mal y lo demostraré en Fiscalía".

El 3 de noviembre de 2021 le dijo a Ache que Marset era una narcotraficante, recordó. Casi dos meses antes "en las comunicaciones de la exdirectora general de Consulares y Vinculación de la Cancillería Pauline Davies, le escribe por WhatsApp" al embajador (Álvaro) Ceriani una consulta sobre "un narco detenido allá". "Las autoridades políticas no lo sabíamos", afirmó, y dijo que Ache "seguramente tampoco".

"Tengo todos los chats protocolizados por escribano público", dijo Maciel. Esas conversaciones "a mí no me perjudicaban", añadió el exjerarca. "Jamás me reuní con el doctor Alejandro Balbi", aseveró Maciel. Ache sí mantuvo una reunión con el abogado de Marset.

¿Cuál fue el motivo de la reunión en el piso 11 entre Maciel, Ache y Lafluf? La "pertinencia legal" de presentar conversaciones "privadas e informales". Eso abre un "abanico jurídico de discusión", según Maciel.

Exsubsecretario de Interior Guillermo Maciel leyó una declaración tras renuncia. "Soy yo al que agravian injusta y despectivamente". "Creo que no soy tarado por no ocultar y exponer los chats desde el principio". "Estoy con la conciencia tranquila que actué en forma honesta". pic.twitter.com/mA70NtUjQN — Telemundo (@TelemundoUY) November 6, 2023

En la preparación de la interpelación de agosto de 2022 por el otorgamiento del pasaporte, Maciel proporcionó los mensajes con Ache, dijo hoy el exnúmero dos de Interior. "Soy yo al que agravian injustamente", dijo. "El excanciller me trata de tarado y anormal por blanquear los chats", añadió. "Se reconoce que no los oculté", dijo en relación a las conversaciones entre Bustillo y Ache. "¿Soy tarado por no ocultar que me había comunicado con Carolina Ache?", se preguntó.

"Luis, muchas gracias, fue un placer trabajar contigo", finalizó Maciel su declaración.

Heber, a su turno, recordó su paso por el Ministerio de Transporte, y su cambio a Interior tras la muerte de Larrañaga. Repasó, además, las estadísticas en materia de seguridad y dijo que se mejoró respecto a las administraciones del Frente Amplio (FA).

Por otro lado, Heber dijo que seguirá respaldando a la Policía desde su banca en el Senado, lugar que ocupará a partir de la renuncia a la cartera.

"Hay crisis política y por eso estoy renunciando", dijo Heber, que sí aceptó preguntas de los periodistas.