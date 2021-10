Manini se mostró de acuerdo con liberar a los presos de Domingo Arena que fueron "mal procesados"

También está a favor de dar prisión domiciliaria a aquellos que tengan más de 65 años, como propone un proyecto de ley presentado por su partido.

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos se mostró de acuerdo con liberar a los presos de la cárcel de Domingo Arena "mal procesados" por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura (1973-1985). También está a favor de dar prisión domiciliaria a aquellos que tengan más de 65 años, como propone un proyecto de ley presentado por su partido.

En entrevista con 970 Noticias, el legislador fue consultado sobre la carta del Foro de Montevideo (un think tank de pensadores liberales), que le solicitó al presidente Luis Lacalle Pou que libere a todos los prisioneros de este centro penitenciario. La misiva, disponible en redes sociales, señala: “En Domingo Arena hay encerrados algo más que un montón de viejos soldados, allí estamos presos todos, está presa nuestra democracia, detrás de las rejas del pasado está preso el futuro. Libérelos y libérenos, señor presidente, y cierre de una vez la fractura".

Manini Ríos se mostró de acuerdo con liberar a los que hayan sido procesados sin suficientes pruebas. "Habría que ver los distintos casos. Mi posición ha sido bien clara, incluso fue la detonante del cese que tuve como comandante: mi crítica a determinados procesamientos sin garantías a los presos. Habrá casos en que lo justo es que fueran liberados. (...) Aquellos que han sido mal procesados, sí", respondió.

El líder de Cabildo Abierto fue cesado como comandante en jefe del Ejército en marzo de 2019, luego de entregarle al presidente Tabaré Vázquez un documento cuestionando el procesamiento de nueve militares retirados por crímenes cometidos en la dictadura. Allí expuso cuestionamientos al Poder Judicial, que a su juicio no dio suficientes garantías a los indagados.

Por otra parte, en la entrevista con Universal Manini Ríos dijo que sería "coherente" liberar a los prisioneros si tienen más de 65 años, en consonancia con el proyecto de ley que su partido presentó este año. “Siendo coherente con nuestro proyecto, si son mayores de sesenta y cinco años, yo creo que sí, que hay que dejarlos en libertad", afirmó.

En agosto, la bancada de senadores de Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para que los condenados e imputados que tienen más de 65 años cumplan prisión domiciliaria, con algunas excepciones.

En la exposición de motivos, los cabildantes argumentaron que esta disposición "atiende el grave problema de superpoblación carcelaria que está llevando al colapso del sistema con el consecuente riesgo para una población particularmente vulnerable como es la de los adultos mayores".

Si bien el proyecto de ley busca modificar el Código Penal más allá de lo que dure la pandemia de Covid-19, los senadores señalaron que permitirá reducir el riesgo de contagio entre los prisioneros más añosos, mientras que naturalmente se reducirá el flujo de visitas en los centros carcelarios.

Este lunes, el líder de Cabildo Abierto dijo en la entrevista radial que "no es solamente el preso" el que está en juego, sino también la salud de "la familia que lo va a visitar, que tiene que estar en colas y aglomeraciones de gente". "Generalmente la señora de una persona de sesenta y pico, 70 o más años es gente mayor que tiene que estar penando para las visitas y para determinadas cosas", argumentó.

El senador señaló que con el proyecto de Cabildo Abiertos, los prisioneros “no van libres" y "no van a la calle" como pasó en 2005 con la Ley de Humanización. "Estos van con tobillera y bajo un régimen de control estricto que si lo violan van a la cárcel”, dijo.

"Claramente no era ‘misa y procesión’"

Por otra parte, Manini Ríos defendió su rol dentro de la coalición y la fórmula encontrada para nutrir de recursos el fideicomiso para regularizar asentamientos.

"Si usted analiza los problemas que hasta ahora ha tenido la coalición, no vienen por el lado de Cabildo Abierto o no son de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto lo que hace es enriquecer a la coalición, le da variedad a sus propuestas. Cabildo Abierto plantea su punto de vista ante determinadas problemáticas", dijo el senador a radio Universal.

El senador defendió que estas propuestas "pueden ser discordantes" y aseguró que “no hay” pulseadas con el presidente Luis Lacalle Pou. “Lo que hay son propuestas. Propuestas honestas, claras, frontales”, agregó.

El excomandante dijo que Cabildo Abierto ha cumplido “a rajatabla” el acuerdo programático con la coalición multicolor y que lo va a "cumplir hasta el final, porque con ese documento se le pidió el voto a la gente en noviembre” de 2019.

“Pero fuera de ese documento nosotros tenemos la libertad de acción para presentar otros proyectos que a veces pueden no gustar”, aseguró, y puso como “ejemplo emblemático” la ley forestal y las limitaciones a la usura.

Manini Ríos también se desmarcó de la frase de Lacalle Pou, quien al defender la fuente de financiamiento propuesta para el fideicomiso dijo que no se podía estar "en la misa y en la procesión". El senador de Cabildo Abierto había participado de un campamento de colonos que se oponían a la medida, del que también participó el expresidente José Mujica.

El senador dijo que el presidente "capaz lo decía por los senadores blancos que habían mostrado cierta discordancia".

Luego, agregó: “No es que no me sienta aludido. Yo no sé con qué intencionalidad lo dijo el presidente, pero aquí claramente no era ‘misa y procesión’. Aquí era que no se podía desatender uno de los temas por atender el otro, que era totalmente en contra de lo que se quiere: generar futuros ocupantes de asentamientos por no darle los recursos ahora y gastarlos en sacar algunos asentamientos".

De todos modos, el líder cabildante dijo que la "solución a la que se llegó es la mejor".