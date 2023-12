Martínez dijo que le parece "viable" la ciclovía en 18 de Julio, pero que "hay un tema cultural y hay que educar"

Martínez señaló que la bicisenda se volvió "un tema político", y recordó cuando propusieron en la anterior intendencia la posibilidad de hacer un 18 de Julio para el transporte público con una bicisenda en el centro.

El exintendente de Montevideo Daniel Martínez habló este miércoles sobre la ciclovía en la Avenida 18 de Julio y aseguró que le parece "viable".

"Hay que estudiarla globalmente. Con mis propios ojos he visto en no menos cinco ciudades del mundo bicisendas en el centro de avenidas. Hay un tema cultural y hay que educar" a la población, expresó Martínez en diálogo con Desayunos Informales.

"No me he metido en profundidad a estudiar el proyecto, pero me parece viable", manifestó.

La construcción de la ciclovía por 18 de Julio ha generado mucho tráfico en la principal avenida de Montevideo y quejas de ciudadanos y también de políticos.

Ante esto, Martínez señaló que la bicisenda se volvió "un tema político", y recordó cuando propusieron en la anterior intendencia la posibilidad de hacer un 18 de Julio para el transporte público con una bicisenda en el centro. "Era para priorizar el uso democrático del espacio público, pero se convirtió en un tema absolutamente político partidario", apuntó.

El exintendente se mostró en más de una oportunidad en bicicleta llegando a la Intendencia de Montevideo, y también en campaña para las elecciones del 2019. Consultado sobre si se lo verá por la ciclovía dijo que es "muy probable".

El pasado 24 de noviembre Martínez lanzó su propio sector dentro del Frente Amplio en apoyo a la precandidatura presidencial de Yamandú Orsi llamado "No te rindas", haciendo una clara referencia a Tabaré Vázquez, quien finalizó su discurso de despedida de su segunda presidencia con ese poema.