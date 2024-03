"Me parece bien el centro de Casavalle, me hubiera parecido mejor que tuvieran presencia todo el periodo", dijo Cosse, y Lema le respondió

"Le podrá mentir a los amigos y a las barras, pero a los montevideanos que dejaron olvidados por tantos años, imposible", escribió el exministro de Desarrollo Social.

La precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse aseguró este domingo durante un acto en Las Piedras (Canelones) que el gobierno tuvo "presencia" en el barrio Casavalle de Montevideo únicamente en 2024 por ser un año electoral.

Cosse pidió mirar "toda la película" y no solo tomar la creación del centro de servicios sociales Aparicio Saravia, inaugurado semanas atrás en esa zona de la capital.

"Me parece bien que pongan un centro de servicios en Casavalle, me parece muy bien. Me hubiera parecido mejor que tuvieran presencia en Casavalle todo el periodo y no en año electoral. Me hubiera parecido mucho mejor que hubieran tenido presencia en todos los barrios de todo el país", expresó durante su discurso.

El exministro de Desarrollo Social Martín Lema le respondió desde su cuenta de X (antes Twitter). "Parece que para Carolina Cosse informarse nunca es una opción. Ni hablemos de recorrer Montevideo. A saber: solo en la zona de Casavalle desde el MIDES aumentamos a más de 20 los puntos de atención, incrementamos el número de técnicos y multiplicamos las horas de atención", escribió.

El dirigente nacionalista se mostró "alegre" de que Cosse destaque la creación del centro Aparicio Saravia, pero remató: "Una pena que su conducta sea llevar todo siempre hacia el plano electoral. Aún así, le podrá mentir a los amigos y a las barras, pero a los montevideanos que dejaron olvidados por tantos años, imposible".

La inauguración del centro ya había sido factor de polémica en febrero, cuando se abrió. Desde el gobierno -especialmente Lema- cuestionaron que Cosse no haya asistido a la apertura. La entonces intendenta de Montevideo respondió que había enviado en su representación a la directora de Desarrollo Social de la comuna, Mercedes Clara.