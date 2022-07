"Mensajes a cualquier hora o solicitud de que cambie la foto de perfil": mujer que denuncia a exalcalde del Municipio A irá a la Justicia

“Este vínculo tiene unos cuantos años, pero esto se magnifica cuando ella comienza a ser la secretaria de Meroni", dijo el abogado de la denunciante.

La mujer denunció al exalcalde del municipio A, Jorge Meroni, por abuso sexual ante la comisión de ética del MPP de Montevideo, ahora hará la denuncia ante la Justicia, según confirmó a Telemundo su abogado, Ignacio Durán.

Tras la denuncia ante el MPP, Meroni renunció a su cargo y decidió desvincularse del sector; y en las últimas horas se supo que evalúa iniciar acciones judiciales contra la demandante.

En diálogo con Telemundo, el abogado de la mujer explicó por qué primero recurrió al comité de ética del sector frenteamplista: “Ella quiso agotar esa instancia, como militante del partido y de esa fuerza política. Quería tener todas las garantías e incluso ser aconsejada por la interna de su partido. Se entendió que era un hecho muy grave”.



“El Ejecutivo Nacional del MPP entiende que esto es grave y le aconsejan que siga por los caminos necesarios. Ella consulta al senador Alejandro Sánchez, y le dice que esto no lo puede dejar pasar por alto, y la pone en contacto con la comisión de ética”, dijo Durán, y agregó que el lunes se va a presentar una denuncia penal.



En ese sentido, Durán explicó que a la denunciante “le costó mucho tiempo tomar esta decisión, ella tiene mucho miedo y mucha angustia, pero realmente son hechos que nada tienen que ver con la órbita laboral y que no pueden ser pasados por alto”.



“Es un acoso que se da en el ámbito laboral, pero con conductas o mensajes que nada tienen que ver con la esfera laboral. Mensajes a cualquier hora, solicitudes de que haga o deje de hacer cosas, que cambie la foto de perfil, que no se junte con tal persona. Todo esto se pondrá a disposición de la Fiscalía. El teléfono es como la caja negra. Vamos a proporcionar su teléfono y el relato de algunos testigos”, explicó el abogado.



La mujer denunciante está casada “hace muchos años”, apuntó Durán. “Quizás Meroni entendía que podía haber algo, eso se puede concluir de los mensajes; en el caso de mi clienta, marcaba la distancia. Esto tomó una dimensión que no deja otra que terminar en una instancia penal”, agregó.

“Este vínculo tiene unos cuantos años, pero esto se magnifica cuando ella comienza a ser la secretaria de Meroni, por fines de 2020: ahí la relación toma otra cercanía porque hay más contacto directo, y esto empieza a subir de tono”, dijo el abogado a Telemundo.