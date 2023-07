Mentores, talleres y reforma de bachilleratos: Silva explicó cómo se verá afectada la reforma educativa si no se reasignan recursos para ANEP

“Hay cosas que tendríamos que repensar”, reconoció,

El presidente del Consejo Directivo Central (Central) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, puso este martes sobre la mesa cómo se verá afectada la reforma educativa en caso de que en la negociación parlamentaria no se logren reasignar recurso de la Rendición de Cuentas para la educación.

El lunes, la ministra de Economía y Finanzas compareció en el Parlamento y presentó los detalles de la Rendición de Cuentas, a estudio en Diputados. Allí remarcó que la prioridad de incremento presupuestal está únicamente centrada en el nuevo programa de salud mental y tratamiento de adicciones. Consultada sobre la ya expresada voluntad del presidente de la ANEP de más recursos para la educación, Arbeleche respondió: “Seguramente con el presidente del Codicen vamos a encontrar la manera de que tengan los recursos para seguir adelante con la transformación educativa”.

Lo cierto es que quien tiene ahora la pelota es el Parlamento, porque allí es donde pueden tomarse los recursos ya dados y reasignarse. Pero no se puede aumentar el gasto previsto.

“Hemos tenido diálogo con el Ministerio de Economía y parlamentarios, en la medida de que se asignan nuevos recursos dentro de las posibilidades existentes en la órbita parlamentaria. Nosotros tenemos la necesidad de más recursos para la transformación curricular, para continuar el segundo ciclo de Primaria, de tercero a sexto, y la reforma de los bachilleratos para el año que viene”, afirmó este martes Silva en rueda de prensa.

Pero, ¿qué pasaría si en el Parlamento no se logran reasignar los recursos suficientes para implementar nuevos aspectos de la transformación educativa -Silva los estimó en cerca de US$60 millones-? En rueda de prensa, Silva puso varios ejemplos de qué cosas podrían verse afectadas si no se obtienen recursos.

“Hay cosas que tendríamos que repensar”, dijo, y ahondó: “Por ejemplo, tenemos muchas figuras de acompañamiento, tenemos mentores, facilitadores, que trabajan con las comunidades educativas para hacer realidad el cambio que estamos llevando adelante en la educación y acompañar. Bueno, quizás esas cosas haya que disminuirlas”.

“En otro caso, por ejemplo, los talleres y optativas que queremos establecer en el bachillerato, para que los estudiantes puedan tener más flexibilidad y generar más motivación e ir por aquellas cosas que más les interesen, quizás eso lo tenemos que rever si no se dan más recursos”, agregó Silva.

Así las cosas, el jerarca reconoció que esos ejemplos constituyen aspectos “fundamentales” de la reforma. “La educación necesita plata, no es condición suficiente, pero sí necesaria, y eso lo tenemos que saber”, apuntó.

No obstante, remarcó que no es que “no existirán” esos aspectos, pero “quizás de no tener los recursos” no se podrá, por ejemplo, ofrecer todos los talleres pensados.

Fondos sin ejecutar en ANEP

Por otro lado, Silva fue consultado sobre la denuncia que hizo en las últimas horas Daysi Iglesias, representante docente en el Codicen, en relación a que la Administración Nacional de Educación Pública no ejecutó $453.000.000, unos US$11.000.000, del presupuesto asignado en la Rendición de Cuentas pasada.

“Creo que quienes dicen eso están generando algo que no es, la sensación de que la ANEP no ejecuta plata”, afirmó Silva.

En esa línea, explicó por qué hay presupuesto que todavía no se ha ejecutado: “Tenemos recursos asignados, que estamos esperando un acuerdo con los sindicatos, y quizás esto sea bueno para que los sindicatos respondan, para asignar partidas a directores por trabajar en contexto de alta vulnerabilidad, por estudiar y tener postgrados en gestión, por concursos de ascenso docente por mérito, evaluación y formación. Cuando resolvamos cómo vamos a liquidar esas partidas, las vamos a pagar retroactivas desde marzo. Lo mismo sucede con otras acciones. De esa plata ya hemos transferido a Inicial y Primaria para la extensión del tiempo pedagógico”.

“Nada (se pierde). Si no somos los mejores, estamos entre los mejores en cuanto a ejecución”, agregó.