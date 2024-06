"Mi plan es siempre el mismo": Cosse respondió en qué lugar se imagina si no es en la fórmula presidencial del Frente Amplio

En los últimos días, Cosse afirmó que se siente “más cómoda” en roles vinculados a cargos ejecutivos.

La precandidata frenteamplista Carolina Cosse afirmó que a la coalición “le va a ganar el Frente Amplio” independientemente de quién salga electo como candidato a presidente en las internas. Además, respondió sobre en qué lugar se imagina en el futuro a nivel político en caso de no integrar la fórmula presidencial de su partido ni como candidata a presidenta ni vicepresidenta.

En el Frente Amplio parecen dar por laudado -al menos a nivel público- que la fórmula presidencial será integrada por Yamandú Orsi y Carolina Cosse, y el lugar que ocupe cada uno será determinado por la votación en las elecciones internas. Así lo afirmó por ejemplo en los últimos días el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira: "La noche de las internas, el Frente Amplio tendrá fórmula: será Yamandú-Carolina o Carolina-Yamandú", dijo.

Sin embargo, hay quienes creen que, en caso de no ganar la interna, Cosse tendría un rol más destacado en otro ámbito que no sea la Vicepresidencia de la República -que implica estar al frente del Senado y de la Asamblea General del Parlamento-: ya sea nuevamente como intendenta de Montevideo o al frente de un ministerio. Incluso la propia Cosse reconoció en los últimos días que se siente “más cómoda” en roles vinculados a cargos ejecutivos.

“Es bastante obvio que tengo experiencia y trayectoria en gestiones nacionales y formando parte de un gobierno nacional; entonces, me siento más cómoda en ese caso. Pero voy a hacer lo que el Frente Amplio decida, sin duda”, afirmó Cosse en entrevista con el programa radial En Perspectiva esta semana.

Con esto, Cosse insistió en la noche del jueves en que tanto ella como Orsi le ganarán a Álvaro Delgado, favorito para triunfar en la interna del Partido Nacional. “Si soy la candidata del Frente Amplio, le voy a ganar a Delgado no por mí, porque le va a ganar el Frente Amplio. Y porque gane quien gane en las elecciones internas, todo el Frente Amplio se va a encolumnar detrás de la candidata o del candidato. Tenemos que entender que el Frente es un proyecto colectivo y la clave de la victoria está siempre en el mismo lugar: en la militancia”, dijo en rueda de prensa integrada por Telemundo.

¿Pero tiene un plan B si no gana? “Mi plan es siempre el mismo: yo formo parte de un colectivo, defiendo un proyecto y nunca hago nada que lo dañe”, respondió.

Y pensando en eso de que se siente “más cómoda” en cargos ejecutivos, ¿se imagina en un lugar político específico en caso de no integrar la fórmula presidencial? “Yo no razono así. Ahora tenemos toda nuestra energía focalizada para el 30 de junio, promoviendo el programa, medidas concretas, haciendo crecer al Frente Amplio. Porque Uruguay tiene que retomar el camino progresista y yo estoy preparada para llevar a Uruguay por ese camino. Y tenemos toda nuestra energía en eso. Voy con el rumbo que tengo que ir y no me apresuro, y siempre voy a estar donde el Frente Amplio quiera”, dijo Cosse.