Mieres cuestionó al FA y recordó postura de la oposición con renuncia de Sendic: "No actuó con la misma actitud que pretendió de nosotros"

El ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, valoró este domingo las decisiones que tomó el presidente Luis Lacalle Pou este sábado en el marco de la crisis del gobierno por el denominado "caso Marset".

"Era lo que esperábamos que hubiera: reacciones que dejaran bien claro que había respuesta del gobierno, más allá de las responsabilidades que eventualmente puedan caber en la Justicia. La señal clara es que desde el punto de vista político había que expresarse", dijo a Telemundo.

Consultado sobre por qué se dan las salidas de Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber del gabinete si se considera que se actuó de manera ajustada a derecho, Mieres respondió: "Son señales políticas. Los temas jurídicos son una cosa que tendrá que dilucidarse, pero la señal política después de esta situación como la que se generó implicaba una respuesta".

El líder del Partido Independiente aseguró que todos los partidos de la coalición mostraron "sintonía" y "conformidad" con "la versión del presidente de la línea del tiempo" de los hechos.

Acto seguido, Mieres destacó que a lo largo del gobierno actual ha habido "decisiones claras y firmes" para "sustituir" a jerarcas, en referencia a la salida de ministros. "Lejos de ser una debilidad, es una fortaleza", consideró, y criticó al Frente Amplio por "demorar muchísimo" en el gobierno anterior en apartar del cargo de vicepresidente a Raúl Sendic.

Sobre este episodio, además, recordó el pacto político por el que la oposición aceptó no debatir en la sesión del Senado de setiembre de 2017 en que se voto la renuncia del frenteamplista.

"En esa oportunidad el partido de gobierno nos pidió a la oposición que no habláramos y accedimos en virtud de preservar la imagen internacional del país. No es lo que hoy está haciendo la oposición actual. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. No digo que no tengan derecho a hacerlo. Simplemente no actuó con la misma actitud que pretendió que nosotros actuáramos y que efectivamente hicimos", declaró.