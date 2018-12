Mujica dijo que si hubiese sabido que Sartori quería postularse a la Presidencia, le hubiese dicho que estaba loco

El ex presidente dijo que en Uruguay los candidatos no se inventan, por más plata que haya en la campaña.

El ex presidente dijo que estuvo dos veces con Juan Sartori: la primera siendo presidente de la República, y la segunda este año, en Italia.

Según Mujica, Sartori lo fue a ver como si hubiese ido a consultar a un politólogo.

“Me dijo que le habían ofrecido una agrupación y yo pensé: este quiere ser legislador, empezar una carrera política como tantos. Si me hubiera dicho que se quería postular a candidato a presidente le hubiera dicho: ‘señor, usted está loco'”, expresó el ex presidente.

Mujica afirmó que en Uruguay un candidato no se inventa de un día para el otro, por más dinero que pueda haber para una campaña electoral. “Acá lleva años que lo conozcan, después habrá gente que le dará pelota o no, pero acá inventos raros no caminan”, sentenció Mujica.