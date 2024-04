Mundial 2030: Lacalle destacó la "insistencia" y "terquedad" de las autoridades para traerlo a Sudamérica

"Somos invitados a una fiesta importantísima", afirmó.

El presidente Luis Lacalle Pou se encuentra en Paraguay donde mantuvo diferentes reuniones en el marco del camino hacia el Mundial 2030 que tendrá lugar en parte en Uruguay, Argentina y Paraguay.

En su discurso este jueves ante autoridades de la FIFA, con la presencia del presidente Gianni Infantino, de la Confederación de Fútbol Sudamericana (Conmebol), con Alejandro Domínguez a la cabeza, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, Lacalle dijo que "somos invitados a una fiesta importantísima".

"Como el fútbol excede a los jugadores, a la pelota, hinchas y dirigentes en esta fiesta que se ha convertido el mundial, es una obligación no legal la del gobernante sino moral la de ayudar, colaborar y emprender en lo que se pueda", expresó.

El mandatario apuntó que "gran parte de la razón" por la que se habla del mundial del centenario en 2030 "es porque hay antecedentes", como los del mundial 1930 que a su vez ese tenía los antecedentes de 1924 y 1928, donde Uruguay ganó el oro olímpico.

Lacalle destacó que la realización del mundial (en parte) en Sudamérica no es en "términos económicos, pero como todo en la vida las raíces, que no se ven, siempre son importantes". "Si no hay raíces, no hay ramas y no hay frutos", afirmó.

"Esta actitud de unión de la FIFA apela a seguir cimentando las raíces. Si uno es dirigente de fútbol o de gobierno lo que tiene que hacer es representar la voluntad de los representados", remarcó.

"Creo que la terquedad e insistencia de Alejandro (Domínguez), y los buenos oficios y sensibilidad por el deporte de Gianni (Infantino) hacen que hoy estemos en la postrimerías de tener un mundial 2030 acá en Sudamérica y en nuestro Estadio Centenario", concluyó.