Nin Novoa confirmó que Uruguay estará presente en la asunción de Maduro

Argumentó la decisión del Ejecutivo afirmando que los gobiernos reconocen estados y Venezuela es un estado con el que Uruguay tiene relaciones.

El presidente Tabaré Vázquez tomo la decisión de que Uruguay esté presente en la ceremonia de asunción de Nicolás maduro para su segundo mandato como presidente de Venezuela.

Uruguay estará representado por José Luis Remedi, encargado de negocios de la embajada de Uruguay en Caracas.

Consultado el canciller por esta decisión ,que ha sido criticada por la oposición, afirmó que los gobiernos reconocen estados. “Los gobiernos no reconocen gobiernos, los gobiernos reconocen estados. Los que reconocen gobiernos son los politólogos, que son los que definen e identifican qué es o qué no es. El Estado de Venezuela es un estado con el que tenemos relaciones y nos parece que una política de confrontación y aislamiento no es la más beneficiosa”, sentenció Nin.

El canciller también comparó al Grupo de Lima ,países latinoamericanos que no reconocen a Maduro, con los autoconvocados por que están por fuera de cualquier institución orgánica. “Hay organismos de concertación política en el hemisferio y es ahí donde tenemos que trabajar”, afirmó.