"No hay nada que decir" y "ameritan la consideración de la Comisión de Ética": condenas a Caram y Dos Santos agitan la interna nacionalista

Los dirigentes de Artigas fueron condenados por la Justicia por el caso de las horas extras en la intendencia.

Las nuevas derivaciones y condenas por el caso de las horas extras en la Intendencia de Artigas sacuden por estas horas la interna del Partido Nacional. Y es que los dos principales dirigentes blancos en ese departamento norteño se han visto afectados por resoluciones judiciales que dejan en jaque la fortaleza nacionalista en ese lugar. Mientras el ministro de Educación consideró que “la Justicia se pronunció y no hay nada que decir”, el senador nacionalista Carlos Camy consideró que el tema debe ser tratado en la Comisión de Ética del partido.

La Justicia condenó este martes al intendente de Artigas, Pablo Caram, por "el delito de omisión de los funcionarios públicos a denunciar" tras una denuncia penal contra el gobierno departamental por horas extras irregulares. En tanto, este miércoles, la exdiputado nacionalista por Artigas Valentina Dos Santos -quien renunció a su banca y al Partido Nacional en las últimas horas- fue condenada en el mismo caso por el delito de usurpación de funciones. Ambos -tío y sobrina- deberán cumplir tareas comunitarias y negociaron penas mediante acuerdos abreviados. Caram no renunció al partido, pero pidió que su caso sea tratado por la Comisión de Ética.

Consultado en las últimas horas sobre estas actuaciones judiciales, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, señaló que “la Justicia se pronunció y no hay nada que decir”.

“A la Justicia en este país se la acata. Yo no soy juez moral ni ético de nadie. Si la Justicia entiende que no se respetaron normas y toma decisiones al respecto, hay que aceptar el dictamen de la Justicia y asumir los hechos”, dijo.

En tanto, cuestionado sobre si el Partido Nacional actuará al respecto, respondió: “Juzgará como partido si tiene que proceder de algún modo ante estos hechos. Personalmente confieso que no me gusta el estilo este que se ha impuesto en los tiempos de ahora de que enseguida y a partir de un titular de un medio de prensa todos juzgamos. No conozco los detalles del caso, no sé exactamente qué fue lo que pasó ni las razones por las que se imputó. Por lo tanto, prefiero abstenerme de juzgar. Está muy bien que todos juzguemos, que todos nos formemos opiniones, pero da trabajo cuando uno lo hace en serio: implica entender bien lo que pasó, conocer los detalles, y solo después formarse una opinión".

“Hoy no estoy en condiciones de decir nada”, agregó el ministro.

Por su parte, en la noche del miércoles, el senador nacionalista Carlos Camy -líder de Alianza Nacional- hizo llegar una carta al directorio del Partido Nacional en la que consideró que los episodios sucedidos con Caram y Dos Santos “ameritan la inmediata consideración por parte de la Comisión de Ética” del partido.

“Los sucesos que involucran jerarcas de la Intendencia de Artigas (ni más ni menos que el intendente, y cargos de confianza y políticos relevantes), sobre los que recaen sentencias condenatorias, y graves denuncias, entiendo ameritan la inmediata consideración por parte de la Comisión de Ética del Partido, de los hechos y la situación de los involucrados”, apunta el texto al que accedió Telemundo.

“Asimismo, planteo la consideración del tema por parte de la Comisión de Asuntos Políticos para determinar las consecuencias políticas que se corresponden con la situación”, señaló Camy, y agregó: “Recuerdo que en la primera reunión del Directorio del pasado año (celebrada en febrero del 2023 ) planteamos por primera vez sobre la gravedad de las denuncias que se realizaban en Artigas (ediles en la Junta Departamental y Dirigentes y Convencionales del Partido). Posteriormente solicitamos la convocatoria al Intendente Caram a la Comisión de Asuntos Políticos, donde concurre y quedo omiso en el envío de las respuestas y pruebas contundentes sobre la falsedad de las denuncias”.