“No me gusta, yo no lo haría”, dijo Bordaberry sobre la elección de Roberto Lafluf como asesor de campaña de Delgado

"No me gusta, yo no lo haría", dijo el dirigente colorado Pedro Bordaberry al ser consultado sobre la elección de Roberto Lafluf como asesor de campaña del candidato blanco a la Presidencia, Álvaro Delgado.

Lafluf, exasesor del presidente Luis Lacalle Pou, fue acusado de destruir documentos vinculados al caso de la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset durante una reunión en el piso 11 de Torre Ejecutiva.

"A mí no me gusta. Lafluf puede ejercer su trabajo, es libre, no está condenado, imputado, nada. Puede ejercer su trabajo como quiera. A mí no me gusta pero puede hacerlo porque es un país libre y el juez no se lo prohibió. No me corresponde a mí opinar si Lafluf sí o no, yo no lo haría. Pero desde el punto de vista legal, pueden hacerlo", expresó en entrevista con Séptimo Día.

Además, el exsenador y ministro consideró que no es imposible que el Partido Colorado lidere la coalición de gobierno en el próximo período.

"Creo que tenemos una posibilidad, difícil, no soy un loco, pero existe una posibilidad. Y mientras la haya, hay que intentarlo", aseveró.

Elogió la gestión de la pandemia que hizo el gobierno encabezado por el Partido Nacional. Sin embargo, cuestionó otros aspectos: "Si me preguntás qué no me gusta, no me gusta la inserción internacional. No se avanzó todo lo que el país necesita. En la desregulación de la economía tampoco se avanzó lo que Uruguay necesita".

Sobre seguridad, valoró que "se revirtió" el aumento de los delitos, pero dijo que "no alcanza". Planteó mejorar la reinserción de los presos, quitando las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior.

"Además, tenés que atacar al narco de otra forma, con nuevos instrumentos, entre ellos, el allanamiento nocturno", cerró.