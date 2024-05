"No me voy a apurar": Cosse reiteró que esperará que finalice conteo de firmas para expedirse sobre el plebiscito de seguridad social

Cosse recordó que ella firmó "para que esa etapa de discusión fuera posible" y que el propio presidente del FA, Fernando Pereira, explicó que el partido tratará el tema.

La precandidata del Frente Amplio (FA), Carolina Cosse, volvió a ser consultada este viernes sobre su posición con respecto al plebiscito contra la reforma de la seguridad social y reafirmó que no se apurará en definir de qué lado está. "No hay que apurarse, hay un proceso de la Corte de contar las firmas que hay que respetar, después de eso se abrirá una nueva etapa de discusión", enfatizó.

A su vez, consideró que no cree que "cada vez haya más voces" exigiéndole su opinión sobre el tema, sino que "lo que hay es cada vez más repeticiones del mismo período". "No creo que haya cada vez más voces porque la gente está preocupada por la seguridad, por el trabajo, por la salud. Más allá de la postura que pueda tener con respecto al plebiscito hay grandes temas del Uruguay", expresó.

Cosse recordó que ella firmó "para que esa etapa de discusión fuera posible" y que el propio presidente del FA, Fernando Pereira, explicó que el partido tratará el tema. "Yo me integraré a esa discusión como una frenteamplista más", sostuvo.

"Entonces, no me van a apurar porque no me voy a distraer de lo que estamos haciendo y porque nunca es bueno apurarse. No vamos a poner la carreta delante de los bueyes. Hay un proceso que vamos a respetar", aseguró. "Si me lo repiten 20 veces, 20 veces les pienso contestar lo mismo", agregó.

La precandidata afirmó que tampoco caerá "en la trampa" de empezar en discusiones que no son las adecuadas para este momento. "Entiendo que determinados cuestionamiento de alguna manera me empujan a una discusión, que la verdad no me voy a apurar. Como frenteamplista yo definiendo la unidad con la realidad, con una actitud", manifestó.

A su vez, Cosse señaló que ha sido "muy cuidadosa" con todas sus declaraciones a lo largo de su trayectoria y "a veces los silencios construyen más unidad que las opiniones". "Hoy no me voy a apurar, voy a esperar que termine el conteo de firmas y que el Frente Amplio en los ámbitos que corresponda con la profundidad de siempre discuta este tema, en el cual yo voy a participar y discutir también", reafirmó.

Más allá de esto, dijo: "La reforma que hizo este gobierno es un desastre y que lo peor que nos puede pasar es tener este sistema". Y, a su vez, respaldó lo que se expone en el programa de la coalición de izquierda, que cuando sean gobierno llamarán "al diálogo social". "Con o sin plebiscito lo primero que va a ser la presidenta o presidente electo del Frente Amplio es convocar al diálogo social", cerró.