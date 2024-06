"No quiero un país donde sea normal ver a una persona viviendo en la calle todo el día y comiendo de la basura", afirmó Cosse

“Ha crecido la población en situación de calle, no solamente en Montevideo, donde tiene unas proporciones terribles, sino en todo el interior del país", indicó la precandidata frenteamplista.

La precandidata frenteamplista Carolina Cosse criticó al gobierno nacional por el aumento de personas en situación de calle, tanto en Montevideo como en el interior del país, y afirmó que no quiere un país donde “sea normal que ver a una persona viviendo en la calle todo el día y comiendo de la basura”.

Este fin de semana, Cosse y el precandidato nacionalista Álvaro Delgado se cruzaron en redes sociales luego de un spot de la frenteamplista en el que critica a los precandidatos oficialistas por sus propuestas para combatir la inseguridad. "Les quiero avisar que son gobierno y que si tienen que hacer algo, háganlo ahora", dice Cosse en el spot. Delgado respondió el sábado en un acto de la lista 404 criticando la gestión de Cosse como intendenta de Montevideo. "Me dedicó un spot y yo salí en la sede rumbo al auto y no lo pude terminar de ver porque tropecé con tres baldosas flojas en la vereda y casi me caigo arriba de una bolsa de basura que estaba salida de un contenedor", dijo. Cosse respondió con un mensaje en sus redes sociales: "Las bolsas de basura que Delgado ve fuera del contenedor responden a las 3000 personas en situación de calle que hay gracias a que su gobierno solo piensa en los malla oro. La basura se arregla mandando una foto al 092.250.260, lo otro se cambia votando al Frente Amplio".

Horas después, Cosse participó en la noche del domingo en un acto conjunto del Frente Amplio, junto a Yamandú Orsi y Andrés Lima. Allí, y en rueda de prensa, Cosse fue consultada sobre el tema.

“En Montevideo hay 3.000 personas en situación de calle, se precisa un gobierno que gobierne para todos y que no quede nadie atrás”, dijo, e insistió con que la administración de Luis Lacalle Pou “trabajó para los malla oro”.

En ese sentido, la precandidata frenteamplista apuntó que el crecimiento de la población en situación de calle es un fenómeno “complejo” y que se ha incrementado no solo en la capital sino en todo el territorio.

“Ha crecido la población en situación de calle, no solamente en Montevideo, donde tiene unas proporciones terribles, sino en todo el interior del país. Uno va por pueblos del interior o ciudades y me dicen que esto antes allí no se veía, que ahora allí hay gente que come de la basura”, dijo.

“Es un problema complejo y multicausal, pero hay que meterle con todo, hay que tener una estrategia. ¿Cuál es la alternativa? Primero, la desgracia de vivir en la calle. Segundo, los problemas de convivencia que genera. Y tercero: yo no quiero un país donde criemos a nuestro niños y sea normal que al pasar por una calle vean a una persona viviendo en la calle todo el día, comiendo de la basura”, agregó.