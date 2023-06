"No sé cómo (al gobierno) no le da vergüenza" criticar al FA cuando "no están embocando una" en seguridad, afirmó Cosse

La intendenta adelantó que el lunes le va “pasar una carta” al Ministerio del Interior “con todos los lugares” donde cree que “hacen falta cámaras”.

La intendenta de Montevideo -y potencial precandidata a la Presidencia por el Frente Amplio (FA)-, Carolina Cosse, afirmó este sábado que las acciones del gobierno en materia de seguridad son “insuficientes”, que debería dejar de “hablar” y pasar a la “acción”, y también cuestionó que el oficialismo critique la gestión del FA en el tema.

“Creo que el problema de la seguridad es tan grave que siempre es momento de empezar. Es grave porque nos pasa a través de tragedias, que me da hasta no sé nombrarlas, como lo del Parque Rodó. Y hay una irritabilidad en la ciudadanía que tenemos que bajar con nuestro ejemplo. ¿Tenemos un homicidio día por medio? Es un disparate. Hay que dejarse de hablar y hacer. Si estamos hablando y el Estado se sigue retirando, desaparece el sostén social… así no. Vamos con acciones de verdad”, afirmó este sábado Cosse en rueda de prensa.

Consultada sobre cómo ve el grupo multipartidario al que convocó el Ministerio del Interior para elaborar políticas comunes en materia de seguridad, Cosse respondió: “No es suficiente. No alcanza con hablar. Recorro barrios todo el tiempo. Estamos reconstruyendo con los vecinos, y hay delincuentes que roban los cables de la luz. Entonces a mí no me alcanza con hablar. Quiero acción en el mejor sentido. No que vayan a perseguir a la gente frágil, como la que está lavando autos en la calle para ganarse el pan”.

“Hablan de que van a tener miles de cámaras. Yo tengo una cantidad de lugares para que pongan cámaras. Pero que esa cámara atrás tenga una respuesta. A mucha gente le pasan cosas y llaman a la comisaría y le dicen que no tienen personal o móviles”, dijo, y agregó: “Lo que propongo es trabajar en serio. Estoy diciendo que la intendencia con sus pocos recursos está tratando de abrigar al territorio”. En ese sentido, la intendenta adelantó que el lunes le va “pasar una carta” al Ministerio del Interior “con todos los lugares” donde cree que “hacen falta cámaras”. “Vamos a promover con toda humildad eso, en aras de colaborar. Si no saben qué hacer con esas 2.000 cámaras que dicen que hay, les voy a dar una idea de dónde colocarlas”, apuntó.

En los últimos días, en tanto, desde el gobierno han sido varios los dirigentes que han defendido la gestión en materia de seguridad, y también criticaron cómo las administraciones de Frente Amplio encararon el tema. El viernes, el presidente Luis Lacalle Pou le respondió directo al FA: "A veces hay que mirar un poco por el espejo retrovisor".

Consultada al respecto de las declaraciones del gobierno sobre el FA, Cosse respondió: “No sé cómo no les da vergüenza decir eso. Ahora están en el gobierno hace casi cuatro años. Han tenido cuatro años de oportunidad para hacer. Vamos a suponer que nosotros hicimos todo mal. Pero hace cuatro años que no le están embocando una. Con un rumbo que no existe, porque decían que tenían la tal estrategia de seguridad y no he visto ningún cambio de timón”.

Por otra parte, la intendenta de Montevideo también puso sobre la mesa la posibilidad de que el sistema político de Uruguay pueda trabajar de forma conjunta para crear una política de Estado contra el narcotráfico.

“Los problemas de inseguridad y de avance del narcotráfico lo único que precisan es que el Estado se retire, al revés. Si queremos proteger a la sociedad, el Estado tiene que estar presente. Esa presencia en el plan ABC se marca por los policlínicos móviles que recorren los barrios, tener un fondo para medicamentos, la Comuna Mujer, la tarea que hacemos territorial de definir con los vecinos para iluminar, hay que estar en los lugares”, dijo Cosse.

“Para atacar el tema del narcotráfico, no alcanza solo con medidas punitivas. No sirve para nada que en la Ley de Urgente Consideración (LUC) haya habido medidas que aflojan los controles en el lavado de activos. Tampoco que el Estado se vaya, como que se cierren policlínicas de ASSE. Hay que estar para proteger a esa parte de la sociedad, que no quede expuesta a eso que buscan los narcos: de alguna manera, trata de hacer una acción social para comprar el silencio. La manera que tenemos de contrarrestar eso es con una política de Estado que vaya más allá de los gobiernos que pasan, que se quede como una política social del Uruguay el estar en los territorios y proteger a las buenas personas”, agregó.