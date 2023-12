"No se está llevando adelante la decisión política de mejorar la inseguridad en el país", dijo Perrone tras ola de homicidios

El diputado puso como ejemplo la situación de El Salvador y las políticas de combate al delito que implementaron.

El diagnóstico en partidos del oficialismo es similar al que realizan desde la oposición respecto al tema seguridad.

"Tenemos mucha preocupación, son hechos lamentables y tristes. Entendemos que acá no se está llevando la decisión política de mejorar la inseguridad en el país", dijo a Telemundo el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone.

En ese sentido, citó un ejemplo internacional de combate al delito. "Miro los datos de El Salvador y me reuní con el vicepresidente, tienen el doble de habitantes que Uruguay y la mitad del PBI, y pudieron solucionar el tema de homicidios. Lo hicieron yendo al frente con la fuerza que se necesita y sin miedo", expresó.

Cabildo Abierto insiste en que ya presentó propuestas a las autoridades del Ministerio del Interior, pero advierte que las decisiones del gobierno no se corresponden. Ya sin chances de reasignar recursos en esta administración, Perrone cuestionó las prioridades presupuestales y las inversiones en rutas nacionales.

"El vicepresidente de El Salvador me contaba que ellos en la primera etapa tuvieron una inversión de US$ 200 millones. De los US$ 1.000 millones que se llevó Falero (ministro de Transporte) para las rutas, ¿no podríamos haber destinado US$ 200 millones en mejorar la seguridad nacional?", se cuestionó.

"Nosotros insistimos que es una decisión política. Como socios de la coalición nos tiene muy molestos que estas cosas estén pasando y que no estemos cumpliendo con el compromiso por el país que era declarar la emergencia en seguridad nacional", concluyó.