Zubía dijo que Lacalle tiene "responsabilidad" en el tema seguridad y advirtió que la coalición "no cumple" el compromiso por el país

"Estamos en una situación de guerra porque tenemos pandemia de homicidios y barrios copados en Montevideo", apuntó.

El precandidato a la Presidencia por el Partido Colorado Gustavo Zubía, dijo este viernes que el presidente Lacalle Pou tiene "responsabilidad" en el tema seguridad y advirtió que la coalición "no está cumpliendo el compromiso por el país".

En ese sentido, el exfiscal y diputado colorado pide más intervención policial. "Estamos hoy llegando a los niveles del año pasado con 380 muertos. Entonces, el presidente tendría que escuchar a quienes hace años venimos hablando de estos temas y tendría que tomar resolución en Fiscalía, en el Ministerio del Interior, en cárceles y en la modificación del Código de Proceso Penal", expresó Zubía a Telemundo.

Además, cuestionó la actitud del Partido Colorado y afirmó que está "silencioso frente a todo lo que está pasando".

"Dicen que estamos trabajando, pero no es así. No estamos trabajando como se debe trabajar y por eso la explosión del jefe de Policía de Durazno que me congratulo de que alguien hable claro", apuntó.

El precandidato colorado considera que el gobierno "no cumple" con su compromiso electoral y hay "erosión" del sistema de respeto a la Policía.

"En lo personal estoy podrido de esta situación de que decimos 'gre gre' y no tomamos ninguna resolución. Hay un tema que es un termómetro perfecto, ¿Cuántos enfrentamientos tiene la Policía con el delito organizado? Ninguno. Con el crimen organizado ninguno", remarcó.

"No hay procedimientos en serio. Si usted me habla que estamos en una situación de guerra porque tenemos pandemia de homicidios, tenemos barrios copados en Montevideo, lo mínimo que se espera es que haya enfrentamientos y si hay muertes, hay muertes", concluyó