"No se va a bajar nadie, no pueden, es una obligación", dijo Silva sobre grupo de inspectores que abandonó capacitación por reforma

“No se va a bajar nadie, no pueden, es una obligación formarse para la transformación curricular, es una obligación inherente al cargo de inspector”. Esas fueron las palabras del presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, para referirse al comunicado que emitió un grupo de inspectores de Primaria en el que dicen que no participarán más de las instancias de capacitación por la reforma educativa.

En total, 30 inspectores de Primaria manifestaron su decisión de abandonar la formación para la reforma educativa y pidieron apoyo a los sindicatos docentes Ademu y Fum tras alejarse de esta instancia obligatoria. Afirman que tienen “mucha confusión y escasa información porque los planes y programas aún no están prontos”. “No se profundizó en los documentos que hacen a esta reforma sino en cómo colaborar para la implementación y puesta en marcha”, sostiene el documento.

Consultado al respecto, Silva remarcó este martes en rueda de prensa que los inspectores tienen la “obligación” de participar. “Según tengo entendido, porque no me ha llegado nada aún, son 30 inspectores de 290 que existen de Primaria en todo el país. Hemos establecido que se tienen que formar y que tienen que orientar, como lo establece su perfil, a los directores de las escuelas públicas. Por lo tanto, no sé de qué se trata. Pero la formación es indispensable para el proceso de reforma educativa”, afirmó Silva.

Parte del cuestionamiento de los inspectores, alineado al de los sindicatos de la educación, es que no existe diálogo en estas instancias de formación. “Creo que hay diálogo, intercambio”, afirmó Silva. “Los inspectores tienen la formación necesaria, además de lo que se aborde respecto a los documentos de la transformación curricular, ellos por su propia formación y es su obligación formarse y generar espacios de trabajo articulado”, agregó.

“Esto recién comienza. En 2023 comenzamos con la transformación curricular y seguiremos durante todos los años sucesivos en un proceso de formación con todos ellos”, apuntó el presidente del Codicen.

Consultado sobre si los docentes podrían ser sancionados en caso de efectivamente abandonar las instancias de capacitación, Silva reiteró que los inspectores tienen la obligación de participar porque “está dentro del perfil de su cargo”. Las posibles sanciones “se estudiarán”, agregó.

“Vamos a conversar a ver cuáles son los inconvenientes que tienen, no tengo dudas que un inspector sabe que su obligación es formarse y orientar a los directores de las escuelas. Conversaremos a ver cuál es la situación y atenderemos lo que corresponda, manteniendo la obligación de formarse”, dijo Silva.

Además, el presidente del Codicen adelantó que ya están quedando culminados algunos aspectos que estaban pendientes vinculados a la reforma. “Los programas ya están como documentos preliminares. Los vamos a aprobar en las semanas próximas para que también puedan ser analizados por las Asambleas Técnico Docente. Van a tener el plan, los programas y la propuesta preliminar de evaluación en toda la educación básica integrada”, apuntó.