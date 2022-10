"Mucha confusión y escasa información": grupo de inspectores de Primaria decidió abandonar capacitación sobre reforma educativa

“No se profundizó en los documentos que hacen a esta reforma sino en cómo colaborar para la implementación y puesta en marcha”, sostiene el documento del grupo.

Un grupo de inspectores de Primaria decidió abandonar la capacitación sobre la transformación educativa. Se niegan además a tutorear a maestros directores porque aseguran que no tienen la información necesaria.

En total, 30 inspectores de Primaria manifestaron su decisión de abandonar la formación para la reforma educativa y pidieron apoyo a los sindicatos docentes Ademu y Fum tras alejarse de esta instancia obligatoria.

En una nota fechada el 14 de octubre, sostienen que la capacitación comenzó en setiembre e incluyó siete encuentros virtuales. Tras los encuentros, afirman que tienen “mucha confusión y escasa información porque los planes y programas aún no están prontos”.

“No se profundizó en los documentos que hacen a esta reforma sino en cómo colaborar para la implementación y puesta en marcha”, sostiene el documento.

Explican que deben hacer la tutoría a un grupo de maestros directores “evidenciando un trabajo de escasa o nula seriedad” que no condice con una tutoría. “Asumir tutorías de otros colegas requiere de una preparación y conocimiento profundo de esos documentos de la transformación curricular”, dice el documento.

En tanto, la presidenta de Ademu, Daysi Iglesias, dijo que se trata de un gesto valiente de parte de los inspectores y expresó su apoyo a los colegas.

Tanto Iglesias como el otro consejero en la ANEP en representación de los docentes, Julián Mazzoni, plantearán el tema en la próxima reunión del Codicen.

Semanas atrás, desde la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo se pronunciaron en un sentido similar: "Las autoridades no han explicado demasiado en qué consiste la transformación educativa. En este momento sabemos que van a cambiar las asignaturas, va a haber algunos talleres optativos, pero no se sabe cómo se van a elegir, si tendremos horas de coordinación. Hay un montón de incógnitas que no están pudiendo responder desde las autoridades y las familias también están preocupadas”, había dicho la dirigente Camila Menchaca a Telemundo.