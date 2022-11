"No tendría quién lo defienda": Gandini consideró una "señal pésima" si el FA decide no participar de investigadora por caso Carrera

Para el legislador del Partido Nacional, que la oposición no participe de este ámbito significaría "una actitud de ocultamiento"

El senador del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini dijo este martes que presentará el próximo lunes 7 de noviembre la denuncia y la solicitud para que se genere una comisión preinvestigadora por el caso del legislador Charles Carrera por su actuación cuando era director general del Ministerio del Interior.

La actuación de Carrera está bajo la lupa por lo resuelto por esa cartera durante el último gobierno del FA (2015-2020), cuando se decidió dar atención médica en el Hospital Policial a un civil, Víctor Hernández, que resultó herido por una bala perdida de un policía que se encontraba en una fiesta en La Paloma (Rocha). El caso involucra también al fallecido ministro Eduardo Bonomi.

En rueda de prensa, el representante nacionalista detalló que seguramente el martes 15 de noviembre trate el tema el Senado y decida si se constituye la investigadora que, en caso que se apruebe, comenzará a sesionar la semana siguiente.

Señaló, además, que se tratará de una comisión larga que podrá trabajar una o dos veces por semana y que continuará sesionando el próximo año porque no es como el caso de la reforma previsional, que tiene prioridad.

Gandini consideró que si la oposición decide no participar de la comisión "Carrera no tendría quién lo defienda". A su vez, opinó que "sería una señal pésima para el senador porque hay mucho documento que demuestra su vinculación directa con irregularidades graves".

"Creo que estaría dando una señal pésima en relación al respeto a la institucionalidad. ¿Qué haría el Frente Amplio si cuando cita a un ministro no viene o no fuéramos nosotros?", se preguntó. Asimismo, recordó: "Cada vez que (la oposición) pidió una investigación levantamos la mano. La transparencia requiere eso".

Para Gandini, no participar de este ámbito significaría "una actitud de ocultamiento". En este sentido, afirmó: "No venir es una actitud de ocultamiento, yo no creo de ninguna manera que el Frente Amplio tome esa actitud".

Por otro lado, el legislador se refirió al juicio político impulsado por los ediles del Partido Nacional contra la intendenta de Montevideo Carolina Cosse. "Va a entrar a la Comisión de Constitución. Creo que no debe ni archivarse ni dejarse dormir, para el lado que sea, tiene que tratarse. Los ediles en ejercicio de su legítimo derecho acusan, el Senado se transforma en tribunal y debe expedirse", dijo.